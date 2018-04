NoiPA cedolino aprile: sabato il pdf online. Cosa sapere.

C’era attesa di sapere quando sarebbe stato visualizzato il cedolino per il mese di aprile. E NoiPa ha pubblicato sulla pagina di Facebook un avviso a tutti i suoi amministrati in merito. Va infatti ricordato che le date di visualizzazione dei cedolini possono cambiare di mese in mese. Generalmente sono disponibili sul portale a partire da metà mese; ma a volte possono essere caricati e quindi visualizzabili in pdf qualche giorno dopo.

NoiPa cedolino aprile: pdf online, ecco quando

Ecco il testo del messaggio di NoiPa pubblicato sulla pagina Facebook e indirizzato ai suoi amministrati.

Il cedolino della rata ordinaria di aprile 2018, per tutti i dipendenti a eccezione del personale delle aziende sanitarie, sarà disponibile entro sabato 21 aprile.

Gli utenti iscritti alla pagina si sono divisi nei commenti sotto al post. C’è chi ricorda quando il cedolino era sempre visibile il 15 del mese, e chi ritiene uno scandalo che lo stesso possa essere visualizzato così tardi nel mese. E a chi chiede il perché di queste proteste, alcuni hanno risposto di voler vedere il cedolino della rata del mese il prima possibile per segnalare eventuali errori; già avvenuti per alcuni amministrati nei mesi passati. Dal canto suo NoiPa si limita a rispondere civilmente ai commenti di protesta e anche a quelli un po’ più marcati.

NoiPa cedolino aprile: come consultare il pdf

Il cedolino della rata stipendiale di aprile 2018 sarà quindi disponibile domani, sabato 21 aprile. Per consultarlo bisognerà accedere all’area riservata del portale; quindi recarsi nella sezione Documenti Personali, e inserire le proprie credenziali per accedere al sistema. Si potrà accedere inserendo codice fiscale e password, oppure usando direttamente la Carta Nazionale dei Servizi.

Il cedolino si compone generalmente di 2 pagine. Nella prima figurano le informazioni di riepilogo; nella seconda spiccano gli elementi di dettaglio relativi alle informazioni contenute nella prima pagina. L’eventuale presenza di una terza pagina è dedicata a possibili ulteriori informazioni riservate ai singoli amministrati.

