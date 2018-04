Pensioni ultime notizie: Riforma Fornero, Fmi invia un nuovo richiamo

Pensioni ultime notizie, altissima l’attenzione sul tema delle riforme ed in particolare su quello che accadrà sulla riforma pensionistica. Le forze politiche che si sono affermate nel corso delle elezioni politiche del 4 marzo sono molto critiche nei confronti della riforma Fornero. Per cui molti si aspettano che in caso di formazione del governo la stessa riforma possa essere abrogata o modificata. Nelle scorse settimane il Presidente dell’Inps Boeri ha parlato di oggettive difficoltà perché costerebbe troppo e ci sarebbero difficoltà sulle coperture economiche. Il tema infatti è se una eventuale revisione della riforma rischia di mettere a repentaglio l’intero sistema pensionistico italiano.

Pensioni ultime notizie, Thomsen FMI ‘Fiducioso su Italia’

Sul tema delle riforme e delle pensioni si è espresso nelle ultime ore anche il direttore del dipartimento Europeo del Fondo Monetario Internazionale (FMI). Poul Thomsen, durante una conferenza stampa a Washington, parlando dell’Italia ha detto: ‘sono fiducioso, è uno dei motivi per cui i mercati hanno reagito bene (dopo le elezioni ndr)’. Per l’esponente del FMI ‘l’Italia vedrà i vantaggi di riforme continue in modo graduale ma continuo’. Per cui ha aggiunto ‘è cruciale che non ci sia un cambio di rotta sul piano delle riforme e si continui la strada intrapresa’.

LO SPECIALE SULLE PENSIONI A QUESTO LINK

Pensioni ultime notizie, Thomsen (FMI) ‘Italia cresciuta grazie a riforme’

Un plauso vero e proprio all’Italia ed un invito ad andare avanti quello che arriva dal Fondo Monetario Internazionale. Per Thomsen l”Italia ha portato avanti delle importanti riforme negli ultimi anni: dalla riforma del lavoro a quelle delle pensioni. E questa è una delle ragioni per cui è cresciuta in modo robusto negli ultimi due anni e ha approfittato della ripresa europea’.

Pensioni ultime notizie, come reagirà l’Italia

Sarà interessante dunque capire intanto se a breve vi sarà una intesa per la nascita di un governo. E quali saranno le forze politiche che ne saranno protagoniste. Di sicuro un governo formato anche dalla Lega di Salvini difficilmente potrà trascurare il tema delle pensioni. Sia in campagna elettorale che dopo il 4 marzo ha sempre comunicato di voler iniziare a governare per passare dalle parole ai fatti.

SEGUI TERMOMETRO POLITICO SU FACEBOOK E TWITTER

PER RIMANERE AGGIORNATO ISCRIVITI AL FORUM