Kate Middleton parto: terzo Royal Baby, ultime notizie sulla nascita – LIVE.

Ore 12.45: Ecco il tweet più recente di Kensington Palace che documenta l’interesse dei media nei confronti della nascita del terzo Royal Baby.

Oggi lunedì 23 aprile 2018 Kate Middleton è stata portata all’ospedale St. Mary’s per le prime fasi di travaglio. Lo ha annunciato l’account Twitter di Kensington Palace questa mattina, poco prima delle 9.30. Sta quindi per nascere il terzo Royal Baby e l’evento genera grande attesa in tutto il Regno Unito e non solo. L’annuncio della terza gravidanza venne dato lo scorso settembre 2017. E dopo 7 mesi stiamo per assistere alla nascita del terzo Royal Baby, di cui però non è ancora stato comunicato il sesso. E quindi neppure il nome.

Kate Middleton in ospedale: terzo Royal Baby sta per nascere

Dopo George e Charlotte, nelle prossime ore verrà dato alla luce anche il terzo Royal Baby. Ecco come ha commentato la notizia l’account Twitter di Kensington Palace.

Tradotto: “Sua Altezza Reale la Duchessa di Cambridge è stata ricoverata al St. Mary’s Hospital di Paddington, Londra, stamattina nelle prime fasi del travaglio. La Duchessa ha viaggiato in auto da Kensington Palace fino alla Lindo Wing del St. Mary’s Hospital con il Duca di Cambridge”.

Kate Middleton: terzo Royal Baby, ultime notizie

In qualità di noti scommettitori, i bookmakers inglesi stanno già quotando il futuro sesso e quindi nome del nascituro reale. Stando alle quote di William Hill, i nomi più quotati nel caso il terzo Royal Baby sarebbe Alice. In caso di maschio, invece prende quota un altro nome classico, Arthur. Nell’eventualità di sesso femminile, non mancano scommesse su nomi “reali” come Mary, Elizabeth e Victoria. In caso di sesso maschile, prendono quota anche Albert, Jack e James. Scese invece le previsioni relative al nome Philip.

La nascita del terzo Royal Baby sarà comunicata ufficialmente tramite mezzo e-mail alla stampa. Inoltre il profilo Twitter di Kensington Palace celebrerà la nascita dandone notizia ufficiale con un cinguettio al mondo. Davanti a Buckingham Palace sarà posizionato un cartello con il nome del terzo Royal Baby.

