Lettori in Europa, non siamo ultimi, i francesi leggono meno di noi

E’ quello che si dice spesso. Che siamo un Paese in cui non si legge, a parte i bambini.

E in parte è certamente vero. Leggiamo meno che nel resto d’Europa, in media. Ma c’è chi fa peggio. A sorpresa sono i vicini francesi ad essere meno attratti dalla lettura.

E’ quanto emerge dall’ultima ricerca di Eurostat che calcola il tempo trascorso nel leggere un libro ogni giorno oltre che la percentuale di lettori.

In particolare è stato chiesto quale fosse la principale attività nel tempo libero. I finlandesi sono risultati i più accaniti lettori, con il 16,8% dei rispondenti che ha indicato i libri come maggiore passatempo. Poi i polacchi con il 16,4% e gli estoni con il 15%. Agli ultimi posti francesi, rumeni, austriaci. In particolare solo il 2,6% dei francesi ritiene la lettura l’attività principale.

L’Italia viene dopo i Paesi Bassi con una percentuale poco superiore all’8%.

Lettori in Europa, 5 minuti al giorno dedicati ai libri in Italia

Ancora più interessante forse il calcolo del tempo dichiarato di lettura di un libro al giorno.

Sono gli estoni ora al primo posto, con circa 13 minuti giornalieri, 12 invece i minuti dedicati in Finlandia e Polonia.

10 in Ungheria.

Invece il francese medio si occupa solo per 2 minuti di libri, poco meno degli italiani, 5 minuti, in questo in compagnia di austriaci e rumeni.

Certo, si tratta della media del pollo. E’ chiaro che vi è una maggioranza che non dedica neanche un secondo alla lettura, e fa media insieme a quelli che magari passano un’ora al giorno in tale attività.

In ogni caso non emerge un quadro eccellente per lo stato della cultura degli italiani. Lo si era visto con i risultati PISA. Tuttavia, che sia di consolazione o meno, non siamo ultimi.

