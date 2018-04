NoiPa stipendio: aumento e arretrati potrebbero slittare ancora.

Non ci sono state ancora comunicazioni ufficiali da parte di NoiPa sull’arrivo dei tanto attesi arretrati e aumenti stipendio al personale della scuola. Il nuovo contratto è stato firmato a metà di questo mese e potrebbero non esserci i tempi tecnici per accreditare gli aumenti salariali per il mese di maggio. Il prossimo mese dovrebbero comunque arrivare gli arretrati, sebbene ancora non si sappia se tramite apposita emissione speciale oppure nel nuovo cedolino. Intanto oggi è il giorno dell’esigibilità per l’accredito dei pagamenti relativi all’emissione speciale del 18 aprile per i supplenti brevi e i volontari dei Vigili del Fuoco.

NoiPa: arretrati e aumenti stipendio, quando?

In un recente articolo del Sole 24 Ore si è parlato degli incrementi stipendiali per il personale docente e Ata. Si sono quindi delineate le cifre relative agli arretrati e agli aumenti stipendio per il comparto Ricerca e Istruzione, analizzando come questi partano da una base di 80 euro e arrivino a un massimo di 110 euro. Fattore variabile in base all’età di servizio e al ruolo professionale. Il quotidiano economico, inoltre, ha parlato anche di date. Affermando che a maggio arriveranno gli arretrati (fino a un massimo di 600/700 euro); mentre sarà con il cedolino di giugno che dovrebbero arrivare gli aumenti stipendio veri e propri.

Usiamo il condizionale perché nulla di ufficiale è stato ancora dichiarato. Ma effettivamente potrebbero non esserci i tempi tecnici sufficienti per far sì che gli aumenti arrivino il prossimo mese. Pochi giorni fa è stato reso disponibile il nuovo cedolino di aprile e, come previsto, non sono stati inseriti né gli arretrati né gli aumenti. Anzi, qualche dipendente si è anche lamentato di aver trovato meno di quanto si aspettava. L’ulteriore slittamento degli aumenti in busta paga ha aumentato l’insofferenza da parte degli amministrati. Restiamo comunque in attesa di notizie ufficiali, per conoscere le date di effettivo accredito.

NoiPa: oggi l’accredito dei pagamenti supplenti e volontari VV.FF.

Intanto oggi giovedì 26 aprile è il giorno in cui saranno accreditati i pagamenti ai supplenti e ai volontari dei Vigili del Fuoco. NoiPa ha pubblicato un comunicato in proposito sul portale.

Giovedì 26 aprile 2018 è la data di esigibilità per l’accreditamento dei pagamenti relativi all’emissione speciale del 18 aprile per il personale supplente breve e saltuario e i volontari VV.FF. L’emissione ha interessato i contratti che alla data del 18 aprile siano stati autorizzati dalle segreterie scolastiche; e per i quali il sistema della Ragioneria generale dello Stato abbia verificato la disponibilità di fondi sui relativi capitoli di spesa. Si ricorda che gli istituti di credito, come previsto dalla normativa SEPA, possono effettuare gli accreditamenti sui singoli conti correnti dalle 00.00 fino alle 24.00 del medesimo giorno.

Infine, sulla pagina Facebook, NoiPa ha pubblicato il link alle FAQ; ovvero alle Frequently Asked Questions. Un rinvio ai tanti amministrati che spesso chiedono informazioni; molte delle quali si possono trovare proprio sulla pagina del sito relativa.

