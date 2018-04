Ed Sheeran: Happier, il video è online. Ecco testo e traduzione.

Oggi venerdì 27 aprile 2018 Ed Sheeran ha rilasciato il videoclip ufficiale del singolo Happier, una delle canzoni del suo ultimo album di successo, Divide, risalente a marzo 2017. Da questo album sono stati pubblicati inizialmente due singoli, Castle on the Hill e Shape of You, che hanno ottenuto un buon successo. La terza canzone a essere stata rilasciata è stata How Would You Feel (Paean); uno dei brani più amati dallo stesso Sheeran, che lo ha definito come una delle sue migliori canzoni dell’album. Poi è stato il turno di Galway Girl e infine, a settembre scorso, di Perfect. Happier è ufficialmente il quinto singolo rilasciato dal cantante estratto dall’album Divide.

Ed Sheeran: il video di Happier è online

Ecco il video di Happier, rilasciato online oggi stesso, venerdì 27 dicembre 2018. Nello stesso Ed Sheeran è protagonista, ma in versione pupazzo di stoffa. Lo si vede che gira in città, ripensando alla sua storia d’amore passata.

Ed Sheeran: Happier, il testo originale

Ecco il testo originale della canzone.

Walking down 29th and Park

I saw you in another’s arms;

Only a month we’ve been apart

You look happier.

Saw you walk inside a bar;

He said something to make you laugh;

I saw that both your smiles were twice as wide as ours;

Yeah, you look happier, you do.

Ain’t nobody hurt you like I hurt you;

But ain’t nobody love you like I do;

Promise that I will not take it personale, baby

If you’re moving on with someone new.

‘Cause baby you look happier, you do;

My friends told me one day I’ll feel it too;

And until then I’ll smile to hide the truth;

But I know I was happier with you.

Sat on the corner of the room;

Everything’s reminding me of you;

Nursing an empty bottle and telling myself you’re happier.

Aren’t you?

Ain’t nobody hurt you like I hurt you;

But ain’t nobody need you like I do;

I Know that there’s others that deserve you;

But my darling, I am still in love with you.

But I guess you look happier, you do;

My friends told me one day I’d feel it too.

I could try to smile to hide the truth;

I know I was happier with you.

Baby, you look happier, you do;

I knew one day you’d fall for someone new;

But if breaks your heart like lovers do;

Just know that I’ll be waiting here for you.

Ed Sheeran: Happier, la traduzione del testo della canzone

Di seguito il testo tradotto di Happier, la canzone di Ed Sheeran.

Camminando lungo la 29esima

Ti ho visto nelle braccia di un altro;

siamo rimasti separati solo un mese;

sembri più felice.

Ti ho vista entrare in un parco;

ti ha detto qualcosa che ti ha fatto ridere;

ho visto che entrambi i vostri sorrisi erano il doppio rispetto ai nostri;

sì, sembri più felice, lo sembri.

Non c’è nessuno che ti possa ferire più di quanto abbia fatto io;

ti prometto che non la prenderò sul personale;

se stai traslocando con qualcuno di nuovo;

perché, tesoro, sembri più felice, lo sembri.

I miei amici hanno detto che un giorno lo sarò anche io;

e fino a quel momento sorriderò per nascondere la verità;

ma io so che ero più felice con te;

seduto a un angolo della stanza

tutto mi ricorda di te.

Scolandomi una bottiglia vuota e dicendomi che sei più felice,

non è così?

Non c’è nessuno che ti possa ferire più di quanto abbia fatto io;

ma nessuno più di me ha bisogno di te;

lo so che ci sono altri che ti meritano;

ma tesoro, sono ancora innamorato di te.

Ma penso che tu sembra più felice adesso, lo sei.

I miei amici mi hanno detto che un giorno lo sarò anche io;

potrei provare a sorridere per nascondere la verità,

ma so che ero più felice con te;

tesoro, sembri più felice, lo sembri.

Sapevo che un giorno ti saresti innamorata di qualcuno di nuovo;

ma se lui dovesse spezzarti il cuore come fanno gli amanti,

sappi solo che sarò qui ad aspettarti.

LA PAGINA TERMOMETRO QUOTIDIANO A QUESTO LINK.

SEGUI TERMOMETRO POLITICO SU FACEBOOK E TWITTER

PER RIMANERE AGGIORNATO ISCRIVITI AL FORUM