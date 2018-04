Concerto primo maggio 2018: artisti, conduttori e orari a Roma.

Il Concerto Primo Maggio 2018 raggiunge la sua 29° edizione. A Piazza San Giovanni in Roma si riuniranno artisti e una folta presenza di pubblico, nonostante le previsioni meteo minaccino cattivo tempo e pioggia. L’evento sarà anche visibile in diretta tv, come di consueto su RaiTre. Saranno numerosi gli artisti che saliranno sul palco della piazza più grande di Roma, tra noti e meno noti; cantanti che non mancheranno al consueto appuntamento annuale e nuove proposte che cercheranno di farsi conoscere e ampliare la propria fama. Ma andiamo a vedere nel dettaglio tutte le informazioni utili a riguardo.

Concerto Primo Maggio 2018: chi sono i conduttori

I conduttori del concertone del 1° maggio 2018 saranno Lodo Guenzi di Lo Stato Sociale e Ambra Angiolini. I due presentatori hanno commentato con entusiasmo l’evento e sono ansiosi di presentare la manifestazione in cui tutte le band presenti racconteranno il mondo “con un linguaggio autentico e onesto”. Ambra ha ironizzato con il collega di conduzione, affermando di essere stata chiamata per fare “la vecchia che balla”. Poi ha ricordato di aver “vinto qualche disco di platino”. Lodo Guenzi non è stato da meno: “Anche io ho appena conquistato immeritatamente il platino”.

I sindacati hanno espresso la propria soddisfazione. Il tema del concerto sarà infatti la sicurezza sul lavoro e c’è la gioia di vedere un folto cast di rappresentanti della musica italiana (e non solo) dedicarsi con passione a questa importante manifestazione per il mondo del lavoro e dei lavoratori.

Concerto Primo Maggio 2018: chi sono gli artisti

Come già detto, saranno tanti gli artisti che saliranno sul palco di San Giovanni. Gianna Nannini sarà la star assoluta. Nonostante le stampelle, si è dimostrata energica ed entusiasta di partecipare; peraltro ribattezzando il Concertone “il festival del Rock”. Ma non ci sarà solo la Nannini a cantare. Tra gli artisti presenti spiccano infatti Max Gazzè con l’Orchestra Filarmonica Marchigiana; Ermal Meta; lo stesso Stato Sociale.

Poi Carmen Consoli, Mirkoeilcane, Maria Antonietta, Gazzelle, Willy Peyote; e poi ancora i Ministri, Zen Circus, Ultimo, Cosmo, Canova, Le Vibrazioni; non mancheranno tra gli altri Francesca Michielin, Diego Esposito, Braschi, Indigo Face, Achille Lauro, Calibro 35. Prevista la partecipazione anche di Fatboy Slim. Presenti all’appello anche i vincitori del contest 1MNext, vale a dire Erio, La Municipàl e Zuin.

Concerto Primo Maggio 2018: gli orari

Il Concerto del Primo Maggio inizierà alle ore 15 da Piazza San Giovanni e finirà verso la mezzanotte. L’evento potrà essere visto in diretta dalla piazza romana; ma per chi fosse impossibilitato, è possibile assistere al live sintonizzandosi su RaiTre, che trasmetterà l’evento per tutta la durata della manifestazione. Si potrà seguire il Concerto del Primo Maggio anche per Radio, su Radio 2.

