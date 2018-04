Elezioni Friuli 2018: consiglieri regionali eletti per partito, i nomi e le preferenze

La netta vittoria di Massimiliano Fedriga alla presidenza della Regione Friuli Venezia Giulia garantirà il premio di maggioranza al centrodestra. Essendo stato eletto con una soglia superiore al 45% dei voti (Fedriga ha raggiunto il 57% dei consensi) avrà il 60% dei seggi complessivi. Il totale dei seggi da ripartire tra i consiglieri regionali è di 49 più il candidato presidente eletto. Le circoscrizioni elettorali sono 5 ed i seggi saranno distribuiti in base al numero di votanti. I consiglieri regionali eletti saranno dunque di ognuna delle cinque circoscrizioni: Trieste, Gorizia, Udine, Tolmezzo e Pordenone.

Elezioni Friuli, ripartizione seggi tra partiti

La composizione del consiglio regionale vedrà la seguente ripartizione dei seggi. In consiglio siederà il presidente Massimiliano Fedriga con 17 consiglieri regionali della Lega, 5 di Forza Italia, 3 della lista Progetto FVG per una Regione Speciale Fedriga Presidente, 2 di Fratelli d’Italia e 1 di Autonomia Responsabile. Mentre i seggi della minoranza saranno cosi ripartiti. All’interno del centrosinistra saranno 9 i seggi del PD, 2 alla lista Cittadini per Bolzonello Presidente, a Open Sinistra FVG e uno alla lista Slovenska. 4 seggi al Movimento 5 Stelle e 2 a Patto per l’Autonomia.

Elezioni Friuli, i più votati della Lega

La Lega col suo quasi 35% è il partito in assoluto più votato in Friuli Venezia Giulia. Ottime possibilità di elezione per i primi più votati in ogni circoscrizione. Vediamo chi sono i più suffragati e quindi chi ha raccolto maggiori preferenze. Pierpaolo Roberti e Giuseppe Ghersinich nella circoscrizione Trieste. Antonio Calligaris e Diego Bernardis nella circoscrizione di Gorizia. Mauro Bordi, Leonardo Barberio, Barbara Zilli ed Elia Miani ad Udine. Stefano Mazzolini, Barbara Zilli a Tolmezzo. Simone Polesello e Ivo Mora nella circoscrizione di Pordenone.

Elezioni Friuli, i più suffragati di Forza Italia

All’interno della coalizione di centrodestra la seconda forza politica più votata è Forza Italia. Staccata comunque di molto dalla Lega che sovrasta tutti con quasi il 35% dei voti. Forza Italia ha raccolto il 12%. A seguire Progetto FVG per una regione speciale Fedriga Presidente col 6,3%, Fratelli d’Italia quasi al 5,5% e Autonomia Responsabile intorno al 4%. Per FI i nomi di chi ha raccolto più voti sono i seguenti: Piero Camber e Walter Zalukar a Trieste. Ettore Remoli intorno alle 2 mila preferenza a Gorizia. Piero Mauro Zanin e Franco Mattiussi ad Udine e provincia. Paolo Urbani nella circoscrizione di Tolmezzo e Mara Piccin e Roberto Ceraolo a Pordenone.

Elezioni Friuli, i più suffragati delle altre liste di cdx

Della lista Progetto FVG si distinguono per gli ottimi risultati Mauro Di Bert e Sergio Emidio Bini in provincia di Udine. In evidenza anche Cristina Gallizia nella circoscrizione di Tolmezzo. Mentre Autonomia Responsabile raggiunge buoni risultati con Giuseppe Sibau ad Udine e Roberto Fontanot a Gorizia. Infine per Fratelli d’Italia bene Claudio Giacomelli candidato a Trieste, Lanfranco Sette a Udine e Alessandro Basso a Pordenone.

Elezioni Friuli, i più votati del Partito Democratico e nel centrosinistra

Chi ha raccolto più voti nel Partito Democratico? Francesco Russo e Roberto Cosolini nella circoscrizione di Trieste, Diego Moretti e Sara Vito a Gorizia. E ancora cristiano Shaurli, Franco Iacop e Mariagrazia Santoro a Udine. Nella circoscrizione di Tolmezzo buon risultato per Enzo Marsilio mentre a Pordenone si distinguono Nicola Conficoni e Chiara Da Giau. Delle liste a supporto del centrosinistra in evidenza Simona Liguori e Tiziano Centis della lista Cittadini per Bolzonello Presidente

Elezioni Friuli, le preferenze dei 5 stelle

A contendersi un seggio in consiglio regionale all’interno del Movimento 5 Stelle saranno certamente i più suffragati all’interno della lista in ognuna delle cinque circoscrizioni. Quali sono i loro nomi? Andrea Ussai a Trieste, Ilaria Dal Zovo a Gorizia, Cristian Sergo a Udine, Amedeo Puschiasi a Tolmezzo e Mauro Capozzella a Pordenone e provincia.

Elezioni Friuli, i più votati di Patto per l’Autonomia

Massimo Moretuzzo con oltre 1200 preferenze nella circoscrizione di Udine è tra i più votati nella lista Patto per l’Autonomia a sostegno della candidatura di Sergio Cecotti.

