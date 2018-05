Offerte di lavoro: Eni e Conad, posti e requisiti richiesti a maggio 2018

Anche per il mese di maggio sono state aperte numerose posizioni lavorative in alcune delle più importanti aziende italiane. Tra queste, Eni e Conad.

Offerte di lavoro Eni a maggio 2018

L’azienda leader italiana del settore energetico è alla ricerca di laureati e diplomati per ricoprire alcune posizioni in diverse sedi, in particolar modo a Roma e Milano. Le offerte lavorative proposte da Eni prevedono diversi tipi di inquadramento: contratti a tempo indeterminato, determinato, formazione e stage. Le figure ricercate sono diverse, dal Data Engineer al Senior Marine Advisor, fino all’Health Construction Expert e al Quantitative Analyst.

Per visionare tutte le posizioni aperte e i relativi dettagli basta visitare il sito di Eni nella sezione “Lavora con noi”. Qui sarà inoltre possibile candidarsi alle posizioni desiderate. Dopo un brave registrazione, gli aspiranti candidati potranno inviare il loro CV.

Coloro che saranno ritenuti idonei saranno contattati per una prima intervista telefonica a cui seguiranno una valutazione attitudinale e un assessment center, con prove situazionali, quiz, colloqui di gruppo e individuali e che si concluderanno con un colloquio individuale e tecnico.

Offerte di lavoro: Conad posti e requisiti richiesti

Ma anche la società cooperativa Conad è alla ricerca di personale in alcune sue sedi.

Nel dettaglio, presso il punto vendita di Modena si ricerca Addetto Gastronomia/Cucina part time, Addetto Ortofrutta part time, Addetto al Banco Salumeria/Gastronomia, Addetto Panetteria part time e Addetto Generi vari con esperienza.

Presso il punto vendita di Novara, invece, si ricerca una persona motivata a intraprendere un’esperienza formativa. La risorsa sarà inserita come tirocinante. Si richiede residenza nella città di Novara e diploma di scuola superiore.

Infine, per il punto vendita di Ponte Felcino (PG) si ricercano addetti pasticceria. Richiesto almeno un anno di esperienza.

Per candidarsi è necessario visitare la pagina web “Conad – Lavora con noi”, scegliere la posizione di interesse e candidarsi direttamente online.

