Atletico Madrid-Arsenal: winner takes all? La finale anticipata si gioca al Metropolitano. Si parte dall’1-1 di Londra. I Gunners devono segnare. Ultima opportunità per Wenger

Dopo le pirotecniche semifinali di Champions League, che hanno decretato le due contendenti per la coppa dalle grandi orecchie, tocca all’Europa League. Ultimo scoglio prima della finale di Lyon. A Madrid si gioca quella che sarebbe a tutti gli effetti una finale anticipata: l’Atlético sfida i gunners di Arsene Wenger, all’ultima stagione sulla panchina dei londinesi. Il Metropolitano, a meno di due ore dall’inizio del match, scalda i motori. Il Cholo Simeone ha preparato la partita in ogni minimo dettaglio e ha fatto riposare buona parte della formazione titolare – nell’ultima partita di Liga – per poter arrivare a questo appuntamento con le energie necessarie.

Pagelle Roma-Liverpool 4-2: Il sogno Kiev svanisce. non bastano 4 gol

Atletico Madrid-Arsenal: fantasia e frenesia dei gunners; coraje e corazón dell’Atlético

Biancorossi contro biancorossi. Due maniere di intendere il calcio probabilmente distinte anni luce tra loro: da un alto, la frenesia e la fantasia dei ragazzi di Wenger; dall’altro, il pragmatismo, il coraje e corazón dell’Atlético formato Cholo.

L’Arsenal dovrà marcare almeno un gol per poter sperare nel passaggio del turno. Segnare nel fortino rojiblanco non è mai semplice, e ancor meno vincere nel nuovo tempio degli indios. In Liga, il Metropolitano è ancora illibato, grazie a 12 vittorie, 5 pareggi e 0 sconfitte. Chi ha battuto le resistenze della rojiblanca, invece, è stato Vincenzo Montella (1-2 guidando il Sevilla in Copa del Rey) e, prima di lui, Antonio Conte (con il Chelsea in Champions League).

Atletico Madrid-Arsenal: i padroni di casa punteranno sul contropiede e su un tempio indiavolato

Si prospetta il clima delle grandi occasioni: il Metropolitano può ricordare, forse per la prima volta da quando è stata inaugurata la nuova casa colchonera, il clima e l’ambientazo del Vicente Calderón. Saranno i tifosi colchoneros il proverbiale dodicesimo uomo?

