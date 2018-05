Twitter: cambiare password, come farlo in modo urgente dopo il bug

Twitter ha invitato i suoi oltre 330 milioni di utenti a cambiare password del proprio account. Perché è stato scoperto un bug relativo alla sicurezza, che di fatto consisteva in un salvataggio delle password in chiaro in un sistema interno gestito dall’azienda. L’invito a modificare la password è a scopo precauzionale, ma è comunque consigliabile procedere con la richiesta per avere maggiori garanzie di sicurezza. Un altro consiglio, diffuso dal CTO della piattaforma di microblogging Parag Agrawal, è quello di abilitare l’autenticazione a due fattori per ottimizzare ulteriormente la sicurezza delle proprie credenziali di accesso.

Twitter: bug “schiarisce” le password, perché

Il sistema di sicurezza di Twitter funziona tramite “hashing”. Un processo che prende il suo nome da “hash”, tradotto letteralmente con “cancelletto”. La procedura consiste in una misura di sicurezza che di fatto prende la password e la “pasticcia”. Infatti, “hash” è un termine culinario che rimanda anche a un pasticcio di carne e verdure. Ma al di là delle nozioni terminologiche, la misura traduce la password dell’utente in una serie di numeri e lettere casuali; questo grazie a una serie di algoritmi che, utilizzando una particolare tecnica crittografica, forniscono sempre lo stesso risultato. Questo significa che in caso di furto di password, gli hacker non avrebbero la password vera dell’utente, ma una password pasticciata non corrispondente all’originale.

Il bug scoperto dall’azienda ha consentito un salvataggio delle password autenticate – e dunque non ritradotte – in un registro interno all’azienda. Nessuna crittografia dunque, ma tutte le password originali elencate nel log. L’azienda ha provveduto a rimuovere immediatamente le informazioni sul registro. Ma soprattutto a diffondere il comunicato relativo al problema subito ai suoi utenti; evitando così che tale notizia potesse emergere in futuro, quando sarebbe stato troppo tardi.

Twitter: come cambiare password velocemente dopo il bug

Andiamo quindi a scoprire come cambiare password del proprio account Twitter. Prima di tutto bisognerà cliccare sul proprio Profilo, selezionando l’icona in alto a destra. Quindi dovremo cliccare su Impostazioni e Privacy. Verremo quindi trasferiti sulla pagina dell’Account. A questo punto, si dovrà selezionare Password sulla colonna a sinistra. Arriveremo su una pagina che ci chiederà di immettere la password attuale. Quindi, in altre due caselle sottostanti, dovremo inserire la nuova password e confermarla digitandola una seconda volta. Quindi cliccheremo su Salva Modifiche e il gioco sarà fatto.

Una pagina ci avviserà della modifica avvenuta. E inoltre, eventualmente, ci informerà che ci sono alcune applicazioni con accesso al nostro account, chiedendoci se vogliamo controllarle. Cliccando su Controlla arriveremo su una pagina che elencherà tutte le app a cui abbiamo autorizzato l’accesso al nostro account. Potremo quindi revocarlo o lasciare tutto così com’è.

