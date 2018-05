La Corrida 2018: ospiti e anticipazioni di stasera 4 maggio con Carlo Conti

Questo venerdì, come di consueto, andrà in onda una puntata de La Corrida, dilettanti allo sbaraglio. La nuova edizione del programma è condotta Carlo Conti, noto presentatore, accompagnato dalla valletta Ludovia Caramis.

La Corrida, ideata e presentata inizialmente da Corrado, torna su Rai 1 con il suo cinquantesimo anno di vita. Il suo format, però, rimane pressocché invariato.

Le prime due puntate hanno riscosso molto successo, superando il 45% di share e il programma si è confermato come uno dei più visti della settimana.

Il pubblico in sala, come di consueto, è ben coinvolto durante la serata. Ad esso, infatti, è assegnato l’importante ruolo di giudici, decretando attraverso applausi, nacchere e fischi il vincitore della puntata.

Ospiti e anticipazioni della puntata del 27 aprile

La Corrida 2018: i 15 “dilettanti allo sbaraglio”

Anche questa sera, ad esibirsi saranno quindici dilettanti allo sbaraglio. Non professionisti, bensì persone comune che si cimentano in canto, ballo, recitazione e imitazioni; ma anche con barzellette e poesie. Il tutto, svolto in pochi minuti, sperando di entrare nelle grazie del pubblico.

La scorsa puntata si sono distinti, tra i tanti, Emilia che ha cantato una piccola parte dei brani più famosi di Gianna Nannini Carmen Consoli e Anna Oxa, imitandole alla perfezione. Dopo di lei, è stata la volta dell’anziano Giuseppe Micucci, che ha fatto sorridere il pubblico del della Dear di Roma con qualche barzelletta.

Come ogni sera, anche il pubblico è stato protagonista, esibendosi in un vero e proprio balletto, coordinato dal maestro Fabrizio Mainini, con l’aiuto di ballerini professionisti.

Al fianco della simpatica Ludovica Caramis, verrà scelta una valletta un po’ più matura, che le darà un prezioso aiuto durante l’intera puntata.

SEGUI TERMOMETRO POLITICO SU FACEBOOK E TWITTER

ISCRIVITI AL NOSTRO FORUM CLICCANDO SU QUESTO LINK