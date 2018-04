La Corrida: ospiti e anticipazioni della puntata di stasera 27 aprile

Questa sera, 27 aprile, andrà in onda la terza puntata de La Corrida, dilettanti allo sbaraglio. Il programma è al suo cinquantesimo anno di età e la nuova edizione appare simile alle precedenti. Quindi stando ai livelli di ascolti raggiunti, si può ben dire che i telespettatori hanno molto apprezzato il suo ritorno in Rai.

Ricordiamo, infatti, che il format è andato in onda per lungo tempo sulle reti Mediaset, con la conduzione di Gerry Scotti e, in seguito di Flavio Insinna.

Ospiti e anticipazioni seconda puntata del 20 aprile

La conduzione dell’edizione 2018 è stata affidata al noto presentatore Carlo Conti. Al suo fianco, la bellissima Ludovica Caramis, accompagnata ogni sera da una Valletta d’eccezione, scelta direttamente tra il pubblico.

L’arduo compito di giudici, è assegnato come di consueto al pubblico in sala. Sono gli spettatori stessi a votare, attraverso metodi ortodossi, le migliori o le peggiori esibizioni. Poi colui il quale, durante la puntata, riceve più applausi, si aggiudica il titolo di vincitore.

La Corrida: seconda puntata, la vincitrice

La vincitrice della scorsa puntata è stata Laura Teofani. La donna lavora come addetta alla sicurezza all’aeroporto di Fiumicino e ha incantato tutti grazie alla melodia del suo flauto.

I concorrenti, i quindici dilettanti allo sbaraglio, si affrontano a suon di barzellette, recitazione di poesie, canti e balli. Infine ognuno di loro ha a disposizione un tempo massimo per dimostrare il proprio talento sperando di ricevere più applausi che fischi.

La Corrida: il pubblico si mette in gioco

Quindi ogni sera, come prevede il format, il presentatore sceglie un gruppo di spettatori che saranno chiamati a mettersi in gioco ballando come dei veri professionisti. L’esibizione è curata dal corpo di ballo e dal maestro Fabrizio Mainini, il quale avrà il compito di insegnare ai prescelti, in sole due ore, i passi per comporre una vera e propria coreografia.

