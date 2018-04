La Corrida 2018: ospiti e anticipazioni di stasera 20 aprile

Questa sera, venerdì 20 aprile, va in onda in diretta su Rai 1 la seconda puntata de La Corrida, dilettanti allo sbaraglio. La nuova edizione del programma, al suo cinquantesimo anno di vita, appare molto simile alle precedenti e il suo ritorno è stato ben apprezzato dai telespettatori.

La conduzione dello show è stata affidata a Carlo Conti, accompagnato dalla giovane Ludovia Caramis e da una Valletta scelta ogni sera tra il pubblico. A quest’ultimo, come di consueto, è assegnato il ruolo di giudici. Attraverso applausi, nacchere, fischi et similia, sarà esso stesso a decretare il vincitore al termine di ogni puntata.

I concorrenti, quindici protagonisti per la precisione, come si sa non sono professionisti, ma dilettanti che, all’insegna del divertimento, si esibiscono con canti, balli; recitazione di poesie, barzellette. Il tutto delimitato da un tempo massimo prestabilito, entro il quale i concorrenti sono chiamati a dimostrare i propri talenti.

La Corrida 2018: prima puntata, ospiti e vincitore

La prima puntata è stata seguita e apprezzata da milioni di telespettatori. In seguito alle quindici divertenti esibizioni, ad aggiudicarsi la vittoria è stato il novantenne Liberatore Russolillo. L’uomo è stato acclamato per la grane maestria con cui ha saputo suonare uno strumento musicale a dir poco secolare.

Cast e ospiti della prima puntata, su rai 1

Come prevede il format tradizionale, una parte del pubblico, accompagnata da un vero e proprio corpo di ballo, si è esibito sulle note di una famosa canzone di Pharrel Williams.

Anche questa sera il pubblico in sala sarà chiamato a mettersi in gioco, divertendosi insieme ai telespettatori che li seguono da casa.

La diretta della serata potrà comodamente essere seguita su Facebook o Instagram, tramite i propri account, semplicemente collegandosi alla pagina ufficiale de La Corrida

