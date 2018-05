Marijuana, Pupo racconta la verità sul video in California de Le Iene

Un servizio andato in onda nell’ultima puntata de Le Iene per parlare di marijuana e della legalizzazione in California dell’erba venduta non solo a scopo terapeutico ma anche ricreativo. Pupo, nome d’arte di Enzo Ghinazzi da Ponticino si è prestato al ‘gioco’ ed è stato protagonista del lungo filmato del programma condotto da Nadia Toffa. Un reportage realizzato appunto per descrivere cosa succede in California a proposito della legalizzazione delle droghe leggere. L’artista – che ha più volte ricordato di non aver mai fumato in via sua – ha fatto da cavia prestandosi a fumare l’erba.

Marijuana, Pupo in California

Il servizio diventa l’occasione per raccontare uno spaccato di ciò che avviene in California. Se prima servivano certificati medici per ‘fumare’ con la legalizzazione la legge è molto meno restrittiva. Secondo quanto raccontato nel servizio i principali negozi con prodotti a base di marijuana hanno triplicato i loro affari. Pupo ha documentato la vita in uno di questi supermarket, comprando erba e altri prodotti tutti a base di marijuana. Un modo per descrivere e raccontare i luoghi dove è possibile acquistare marijuana. Nel servizio si ascoltano i racconti di molte persone. Dopo aver acquistato i prodotti Pupo entra in un coffee shop dove il gestore lo convince a provare non uno spinello ma direttamente un bong (pipa ad acqua utilizzata per fumare erba).

Marijuana, successo del video in rete

Grande successo del video che in rete è diventato subito virale. In particolare il pubblico ha apprezzato gli spezzoni del video in cui Pupo ha iniziato ad avvertire gli effetti della sostanza. Ecco la versione completa del video dal sito di Mediaset

Marijuana, Pupo racconta la verità su Facebook

Il giorno dopo la messa in onda del servizio Pupo ha svelato alcuni retroscena. E fatto sapere quali sono state le reazioni al video per esempio da parte di alcuni suoi familiari. Tra cui la mamma ed il nipote.

