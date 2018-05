Diretta Napoli-Torino: streaming, highlights e risultato LIVE – 0-0

Diretta Napoli-Torino: le probabili formazioni

NAPOLI (4-3-3): Reina; Hysaj, Albiol, Chiriches, Rui; Allan, Jorginho, Hamsik; Callejon, Milik, Insigne. All. Sarri

TORINO (3-4-1-2): Sirigu; Bonifazi, N’Koulou, Burdisso; De Silvestri, Rincon, Baselli, Ansaldi; Ljajic; Iago Falque, Niang. All. Mazzarri

Diretta Napoli-Torino: streaming e dove vederla

Sarà possibile vedere la partita in tv su Sky Calcio 1 e Premium Calcio 1. In streaming sarà disponibile su SkyGo, Premium Play e Now Tv.

Diretta Napoli-Torino: il prepartita

Gentili lettori buon pomeriggio e benvenuti alla diretta streaming LIVE di Napoli-Torino, match valido per la 36a giornata di Serie A che si disputerà alle ore 15:00 allo stadio “San Paolo” di Napoli.

Gli azzurri sono alla ricerca di un miracolo, essendo prima di questo match a sette punti dalla Juventus (vittoriosa ieri 3-1 contro il Bologna) con tre sole partite ancora da disputare.

Molto scalpore hanno suscitato le parole dette nei giorni scorsi alla stampa nazionale dal presidente Aurelio De Laurentiis, che da un lato se la prendeva contro gli arbitri rei di aver “falsato il campionato” e dall’altro con il suo allenatore Maurizio Sarri, accusato di far giocare sempre gli stessi.

Queste parole non hanno di certo aiutato un ambiente ancora scosso da quanto successo solo una settimana fa esatta. Proprio Sarri, secondo un’indiscrezione della Gazzetta dello Sport, starebbe pensando alle dimissioni dopo le dichiarazioni del suo presidente.

Tornando al campo, il Napoli dovrebbe schierare la formazione tipo con due cambi rispetto al solito: Chiriches (in ballottaggio con Tonelli) al posto dello squalificato Koulibaly e Milik al posto di un fuori forma Mertens. Hamsik dovrebbe spuntarla ancora una volta su Zielinski per la titolarità.

I granata arrivano a questa sfida senza ormai grosse aspirazioni di classifica. Sfida amarcord per Mazzarri, primo firmatario del ciclo Napoli ed amatissimo dalla tifoseria.

Sia Belotti che Iago Falque sarebbero addirittura a rischio panchina, anche se è difficile pensare che il tecnico toscano si privi di entrambi dall’inizio. Per il resto formazione tipo con il rientro di Ansaldi sulla sinistra. Out Moretti per squalifica, al suo posto Bonifazi.