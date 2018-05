Offerte di lavoro: Crif assume personale, le posizioni aperte

Crif, azienda globale specializzata in sistemi di informazioni creditizie e di business information, servizi di outsourcing e processing e soluzioni per il credito, ricerca personale.

La società ha aperto 100 posizioni lavorative nelle aree Sales, Consulting, Analysis e Information Technology. L’obiettivo di Crif è rafforzare la società e dare inizio a nuovi progetti aziendali.

Come anticipato, Crif ha intenzione di assumere 100 nuove risorse Le figure richieste sono differenti e, di conseguenza, diversi sono i requisiti richiesti per ognuna di esse. Tra le tante, si ricercano: project manager, network engineer, software developer, system engineer, team leader, communication specialist.

Tutte le risorse dovranno avere laurea attinente in base alla posizione aperta, un’ottima conoscenza della lingua inglese, nonché esperienza nel ruolo.

Per fare un esempio, tra le posizioni ricercate, in questo momento, per le sede di Bologna, si segnala un communication specialist. Per questa figura è richiesta esperienza di almeno 4 anni, e una laurea in marketing o affini.

Sempre per la sede Crif del capoluogo emiliano si ricerca un Collection Support Assistant Junior. La risorsa deve possedere i seguenti requisiti:

– Laurea in discipline economiche, scientifiche o ingegneria gestionale;

– Ottima capacità di analisi dati;

– Ottima conoscenza del pacchetto Office;

– Ottime capacità di comunicazione;

– Buona conoscenza dei processi di gestione del credito in ambito bancario;

– Buone capacità di Project Management e coordinamento risorse;

– Buona conoscenza della lingua Inglese (sia scritta che parlata);

– Almeno due anni di esperienza in ruoli analoghi;ottime capacità di problem solving e pensiero analitico, tensione al risultato, con capacità di team-working e di collaborazione interfunzionale.

Le 100 nuove posizioni aperte e i relativi dettagli sono visionabili sul sito di Crif nella sezione dedicata alle carriere. Inoltre sono consultabili sulla pagina Linkedin della società. Sulle medesime pagine web è possibile candidarsi per la posizione preferita. Una volta registrati, sarà possibile caricare il proprio curricuum vitae. Se ritenuti idonei, i candidati verranno contattati direttamente dall’azinda per un colloquio conoscitivo.

