Jongin: morto il padre dopo una malattia. Lutto per il cantante degli EXO

Lutto per Jongin, ieri 7 maggio 2018 è morto il padre del cantante sudcoreano. L’uomo era da tempo malato e non è riuscito a superare la malattia che accusava. L’annuncio è arrivato questa mattina alle 9,30 e sui social la notizia ha colto di sorpresa i tanti fan. Le ultime notizie in aggiornamento.

Questa mattina SM Entertainment ha confermato lo spiacevole avvenimento. Ecco alcuni tweet di cordoglio apparsi sul web:

Condolence to Jongin family as they lost someone whom they all love and cherish. I hope Jongin and family get through this tough time together. If it weren’t for his father, we won’t even know of a great person known as EXO Kai. Thank you for raising our Kai wonderfully. RIP 🙏 pic.twitter.com/JHX7iQuGUu

