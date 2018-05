Finale Coppa Italia 2018: Juventus-Milan, quote e pronostici

Mercoledì 9 Maggio sarà disputata la finale di Coppa Italia 2018, tra Juventus e Milan. Le due squadre si sono guadagnate un posto in finale dopo aver battuto, a fatica, Atalanta e Lazio. Ai rossoneri sono serviti addirittura i calci di rigore dopo due 0-0 consecutivi. La Juventus si appresta a vincere, con 2 giornate d’anticipo, il settimo scudetto di fila proclamandosi così, ancora una volta, Regina d’Italia, o meglio, Signora d’Italia. Tutte le sue forze quindi sono concentrare sulla Coppa Italia, che potrebbe permettere ai bianconeri di arrivare a quota 13 e soprattutto a 4 double consecutivi, vincendo anche la coppa. Il Milan, avendo deluso le aspettative stagionali, è in corsa per l’ultima chiamata dell’Europa League. Nel prossimo turno infatti la squadra di Gattuso affronterà l’Atalanta in corsa, ad un solo punto di distanza, per la medesima posizione. Ma ai rossoneri il trofeo serve, sia per il prestigio (sarebbe la sesta), sia per salvare una stagione per certi versi molto deludente. L’Olimpico di Roma, come consuetudine, alle ore 21:00, ospiterà Juventus e Milan. Un match che sembra una sfida tra Davide e Golia.

Ti potrebbe interessare anche: Andrés Iniesta e quell’effimera illusione di vederlo giocare per sempre

Quote e pronostici della finale Coppa Italia 2018

La classifica, in questo momento, conta poco. Ciò che conta sono freddezza, lucidità e sangue freddo. Sono 24 gli scontri totali tra Juve e Milan in Coppa Italia, 4 sono state finali. L’ultima finale ha visto i bianconeri alzare la Coppa (la Supercoppa vinta poi dal Milan). Un altro dato evidenzia che nessuno finale tra questi due club si è conclusa nei 90 minuti regolamentari. I rossoneri vogliono quel trofeo che manca dal 2003, la Juventus affermarsi ancora come grande potenza italiana. I pronostici danno la Juventus favorita: l’1 è a quota 1,91 euro, il 2 a 4,75 euro. La X a 3,40. Secondo le statistiche saranno pochi i gol che vedremo (come successo nelle ultime finali, come l’ultima terminata 1-0 per la Juve), infatti l’under 2,5 è quotato 1,65. Il risultato fisso più abbordabile è pertanto lo 0-0 (quotato 8,50 euro). I due nomi caldi sembrano essere Gonzalo Higuain, che sa come vincere le partite, e Patrick Cutrone, giovane ma già molto molto promettente. Due giocatori completamente diversi, ma entrambi con spirito di sacrificio e voglia di alzare quel trofeo ad un passo da entrambe.

SEGUI IL TERMOMETRO SPORTIVO ANCHE SU FACEBOOK, TWITTER E TELEGRAM

SEGUI TERMOMETRO POLITICO SU FACEBOOK E TWITTER

PER RIMANERE AGGIORNATO ISCRIVITI AL FORUM