Lara Saint Paul è morta all’età di 73 anni. Amica dei grandi della musica

Il mondo della musica e dello spettacolo piange la scomparsa di Lara Saint Paul, all’anagrafe Areggasc Savorelli morta oggi all’età di 73 anni. Quasi certamente a causarne la morte è stato un cancro all’intestino con cui lottava da tempo. Infatti la cantante era ricoverata presso una struttura di Casalecchio di Reno in provincia di Bologna. A confermare la notizia della sua scomparsa è stata sua sorella. Lara Saint Paul era nata nel 1945 ad Asmara, in Eritrea, figlia di un uomo italiano e di una donna eritrea. La sua prima partecipazione al Festival di Sanremo risale al 1962 con il nome di Tanya e la canzone ‘I colori della felicità’. Nell’edizione del 1968 presentò il brano ‘Mi va di cantare’ duettando con Louis Armstrong.

Lara Saint Paul, festival di Sanremo e importanti collaborazioni

Da allora numerose sono state le sue collaborazioni artistiche, in cui vi sono nomi prestigiosi della musica tra cui, oltre a Louis Armstrong, Ray Charles e Stevie Wonder. L. S. P. è stata anche amica di Frank Sinatra e Quincy Jones. Dagli anni ottanta, vista la sua profonda conoscenza del campo musicale aveva iniziato ad operare anche come produttrice. Negli anni Novanta realizzò un documentario sulla vita del tenore Luciano Pavarotti. Godeva nei benefici della Legge Bacchelli ed è stata colei che importò la ginnastica aerobica in Italia.

Morta Lara Saint Paul, reazioni e cordoglio

Molto amata per la sua musica, la morte di Lara Saint Paul è stata salutata da molti artisti come Fiordaliso che hanno reso omaggio alla cantante. Ma sono soprattutto molte persone comuni che hanno tributato sui social l’ultima saluto a L.S.P.

Un omaggio a Lara Saint Paul con questa copertina del 1973 pic.twitter.com/SdUtaDoJMk — Daniele Bailo (@DaniBailo) 8 maggio 2018

Ed e’ volata in cielo Lara Saint Paul ..non potrò mai dimenticarla ..mio padre mi faceva studiare sulla sua voce stupenda .R.I.P — Marina Fiordaliso (@Fiordaliso_) 8 maggio 2018

