Tutte contro di lui: trama, cast e curiosità. Il film stasera in tv

Questa sera, mercoledì 9 maggio 2018, Canale 5 trasmetterà il film commedia diretto da Nick Cassavetes Tutte contro di lui. La pellicola vede tra i protagonisti Cameron Diaz, Nikolaj Coster-Waldau, Leslie Mann e Kate Upton. Ritroviamo inoltre la cantante Nicki Minaj, al suo debutto come attrice.

Carly, Kate e Amber sono tre rivali in amore, tradite e prese in giro dallo stesso uomo, Mark; contro di lui, insieme, dovranno architettare una appagante vendetta.

Tutte contro di lui: questa sera su Canale 5, trama

Carly è un famoso avvocato di New York, particolarmente rigida, soprattutto nelle sue relazioni sentimentali. L’incontro con l’affascinante Mark cambierà radicalmente e sue prospettive e finirà per innamorarsi di lui. Una sera, però, in seguito ad violento litigio, Carly si reca a casa sua di sorpresa per chiarire la situazione.

Qui verrà a scoprire che Mark ha una moglie, Kate, casalinga innamorata e credulona. Le due donne iniziano così a fare squadra e ad indagare sulla vita privata dell’uomo che le ha tradite e usate. Dalle ricerche, emerge che esiste anche una terza donna nella vita sentimentale di Mark. Si tratta di Amber, ragazza giovane e bella, che ha il coraggio di unirsi alle altre due per smascherare l’uomo che hanno in comune.

Il simpatico trio metterà in scena un vero e proprio tranello per costringere Mark a raccontare tutta òla verità e per vendicarsi del tradimento subito.

Il film è stato distribuito nelle sale il 19 giugno 2014 con il titolo The Other Woman, diventato Tutte contro di lui nella versione italiana. Coloro i quali vorranno vederlo in diretta streaming, non dovranno far altro che recarsi sul sito MediasetOnDemand e cercare la sezione dedicata alle prime serate.

