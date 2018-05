La mummia – La tomba dell’imperatore Dragone: trama e cast completo del film

Italia 1 per questa sera propone in prima serata il film La mummia – La tomba dell’imperatore Dragone. La pellicola diretta da Rob Cohen, datata 2008, andrà in onda dalle ore 21.30. Scopriamo insieme qual è la trama e il cast di questo ennesimo capitolo della saga.

La mummia – La tomba dell’imperatore Dragone: cast e parere della critica

Il film è del genere azione e avventura, ha incassato in tutto il mondo più di 400 milioni di dollari. Ciononostante non è stato molto gradito dalla critica, inspiegabilmente per certi aspetti dato che si è verificato un cambio in regia che ha dato notevole ritmo al terzo episodio. Una motivazione plausibile si può ricercare nel gran numero di effetti speciali che il terzo capitolo offre, l’allontanamento dall’Egitto a nostro avviso è stata una scelta giusta dato che il titolo stesso andava incontro ad una certa ripetitività. In ogni caso Mymovies non si è sbilanciata particolarmente e ha dato un neutro 2,50/5 mentre IMDb lo ha valutato con un 5,2/10. Comingsoon.it invece 66/100. Nel cast troviamo: Brendan Fraser, Maria Bello, Jet Li, Michelle Yeoh, John Hannah, Luke Ford, Russell Wong, Isabella Leong, Albert Kwan e Liang Tian.

La mummia – La tomba dell’imperatore Dragone: trama del film

Dopo la seconda guerra mondiale Rick O’Connell e la moglie Evelyn vivono una vita tranquilla nel loro splendido palazzo. Il loro passato però si fa risentire, in particolar modo quando l’ennesima sfida giunge dalla Cina antica. Un potente imperatore di nome Qin Han aveva usato i poteri della strega Zi Juan per farsi donare i cinque elementi e l’immortalità. Sfortunatamente per lui, l’imperatore fece uccidere l’amante della strega, il generale Ming, la strega allora trasformò l’imperatore e il suo esercito di 10 mila uomini in statue di terracotta. Gli O’Connell stanno riportando a Shangai l’occhio di Shangri La, loro non sanno che questo oggetto può però risvegliare l’imperatore. Parallelamente il figlio di Rick e Evelyn, Alex insieme a Wilson, un paleontologo, sta conducendo uno scavo in alcune rovine, proprio dove si trova la tomba dell’imperatore.

Francesco Somma

