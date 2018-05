Attacco al potere – Olympus has fallen: trama e cast del film di stasera

La scelta di Rai 2 questa volta ricade su un action-thriller diretto da Antoine Fuqua e datato 2013. Il film Attacco al potere sarà trasmesso infatti in prima serata dalle 21.20. Vediamo ora insieme chi sono i protagonisti, qual è la trama e come ha percepito il film la critica.

Attacco al potere – Olympus has fallen: cast e parere della critica

Il pubblico lo ha trovato piacevole anche se la sua eccessiva ripetitività non è passata in secondo piano. La pellicola ha in sé il senso della patria tipico di molti film americani. Mymovies è stato molto severo nel giudizio, il suo è un 2,10/5 che non lascia spazio alle interpretazioni. Per IMDb invece la pellicola merita più della sufficienza ovvero un 6,5/10 mentre Comingsoon.it valuta Attacco al potere con un 80/100. Decisamente meglio è stato il cast composto da: Gerard Butler, Aaron Eckhart, Angela Bassett, Morgan Freeman e Dylan McDermott.

Attacco al potere – Olympus has fallen: la trama del film

La location presidenziale della Casa Bianca è sotto attacco. Un gruppo di terroristi nordcoreani sono entrati dentro l’edificio, hanno preso in ostaggio il Presidente degli Stati Uniti d’America e putano ora al bunker e al suo arsenale nucleare. L’ex guardia presidenziale Mike Banning trovatosi nel bel mezzo dell’agguato, si è rifugiato nello stesso edificio. Mentre la difesa studia un modo per salvare il Presidente, l’unico uomo all’interno è Banning che a questo punto sembra l’unico in grado di poter riuscire nell’impresa.

Alcune curiosità sul film

Il film è costato in totale 70 milioni di dollari e ne ha incassati 161.

Il totale dei morti nel film (Body Count) è di 168 morti.

La bandiera che viene gettata dall’alto della Casa Bianca e cade in maniera capovolta è un segnale di pericolo.

La frase “L’Olimpo è caduto” è una frase dei servizi segreti, significa che la Casa Bianca è sotto attacco ed è nelle mani nemiche. Un’altra parola in codice è “Potus”, sta per intendere il Presidente.

Francesco Somma

