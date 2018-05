Aldo Giovanni e Giacomo – Live on stage: stasera in tv, le anticipazioni

La proposta serale di Rai 2 ricade proprio sul trio comico Aldo Giovanni e Giacomo. Lo spettacolo andrà in onda in prima serata a partire dalle ore 21.20, l’evento è un vero e proprio capolavoro del gruppo. I numeri infatti sono a dir poco eccezionali, 35 repliche tutte sold out, 200 mila spettatori in 15 città italiane e 5 città europee. Andiamo a vedere nello specifico tutti i contenuti.

Aldo Giovanni e Giacomo: 25 anni di carriera e di risate

Il gruppo ha festeggiato da poco i 25 anni di carriera. Dopo le voci dell’estate scorsa, smentite, che parlavano di una collaborazione ormai giunta alla fine, questa sembra essere la risposta più efficace. Già nell’occasione della clamorosa indiscrezione uno dei portavoce del gruppo fece chiarezza sulla vicenda rilanciando addirittura su un altro ennesimo progetto artistico che il trio sta portando avanti. Per l’occasione è stata preparata una grande scenografia, un grandioso Lunapark che farà da cornice a questa festa di compleanno molto speciale. Ma cosa ci riproporranno i nostri Aldo Giovanni e Giacomo?

Aldo Giovanni e Giacomo: i contenuti della serata, la regia e l’orchestra

Al grande pubblico saranno riproposti gli sketch più amati, a partire da: I Corti passando per Tel chi el telùn, Anplagghed e tanti altri. Alla regia televisiva troviamo invece Morgan Bertacca mentre a quella teatrale Arturo Brachetti. Come potrebbe mancare poi la presenza di Silvana Fallisi, moglie di Aldo Baglio e interprete di molti film insieme al trio comico. Tutto lo spettacolo sarà poi accompagnato dall’orchestra dei The Good Fellas proprio come in occasione dell’evento Tel chi el telùn. Dunque sembra che al grande evento Champions di questa sera la Rai voglia rispondere con le risate e con la grande professionalità di questo trio che ha fatto ridere tutta l’Italia. Non ci resta che scoprire chi vincerà la sfida.

Francesco Somma

