Sondaggi politici, in Campania nel centrodestra testa a testa tra Carfagna e Piantedosi

Nel centrosinistra è nettamente preferito Fico

Dopo la fine del lungo regno di De Luca in Campania è tempo di nuovi nomi in vista delle elezioni regionali dell’anno prossimo. Le coalizioni si confrontano, partendo, secondo gli ultimi sondaggi politici di Piepoli, dai dati sulla qualità della vita di chi in Campania abita. Secondo il 45% c’è stato un peggioramento, ma sommando quanti hanno visto un miglioramento, il 15%, e quanti pensano si stia come prima, il 39%, in realtà gli insoddisfatti sono minoranza.

Sono minoranza, ma non piccola, anche i soddisfatti per l’operato del Presidente della Regione e la sua Giunta. sono il 43%, che salgono però al 56% in provincia di Caserta e al 47% in quella di Napoli, ma scendono al 34% in provincia di Avellino.

Sondaggi politici Piepoli, Fico al 56% tra chi gli elettori di centrosinistra

I sondaggi politici di Piepoli, però, si concentrano soprattutto sulla figura dei possibili candidati alla presidenza della Campania. Sulla carta parte in vantaggio il centrodestra, il 35% dei campani vorrebbe che il nuovo Presidente appartenesse a quest’area, mentre a volerne uno di centrosinistra sono il 28%. Ma il 37% è indeciso. Prevale la richiesta di qualcuno con esperienza, competente, che sia un buon amministratore e ben il 40% preferirebbe un uomo contro il 10% di chi vorrebbe una donna e il 50% che è indifferente.

Tra gli elettori di centrodestra c’è poca conoscenza di alcuni potenziali candidati, come Trombetti, Zinzi, Cirielli, Romano, mentre Piantedosi e Carfagna di più, anche se non vanno oltre il 60% di conoscenza.

Sono Trombetti e Romano a raccogliere più fiducia, con il 42% e 41% del gradimento, almeno tra coloro che li conoscono, che però non sono molti.

Infatti ad essere in testa tra tutti coloro che potrebbero votare centrodestra, quindi eliminando dalle risposte chi non voterebbe mai un candidato di questa coalizione, sono Piantedosi, con il 28%, e Carfagna, con il 26%. A distanza gli altri.

Meno incertezze nel campo del centrosinistra. Qui è Roberto Fico a prevalere nettamente. Tra chi voterebbe uno dei candidati della coalizione secondo i sondaggi politici di Piepoli in Campania vince il pentastellato con il 56%, mentre Costa segue a distanza con il 20%.

Questi sondaggi politici sulla Campania sono stati realizzati tra il 17 e il 18 luglio da Piepoli su 609 persone con metodo Cati.