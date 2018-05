Cronaca ultime notizie: Casamonica aggrediscono troupe di Nemo

Ieri notte, durante le riprese per un servizio, la troupe del programma televisivo Nemo-Nessuno escluso, ha subito una violenta aggressione da parte di alcuni membri del Clan Casamonica.

Il video dell’aggressione, diffuso in rete dalla stessa Rai, mostra chiaramente alcune persone lanciare oggetti contro l’inviato Nello Trocchia e il filmaker Giacomo del Buono. I colpevoli sono stati riconosciuti come i familiari di Antonio Casamonica e Alfredo Di Silvio.

Questi ultimi sono attualmente sotto custodia cautelare perché responsabili della notte di terrore vissuta da una donna disabile e da uno dei baristi del Roxy Bar, consumatasi il primo aprile. Alla violenza seguì, per giunta, la completa distruzione del locale, quasi a rivendicare il loro diritto di supremazia all’interno della città di Roma.

Insieme a Casamonica e Di Silvio, sono sotto accusa anche Vincenzo e Enrico Di Silvio, come persone informate sui fatti.

Cronaca ultime notizie: Casamonica, servizio di Nemo in onda 11 maggio

Il servizio andrà comunque in onda durante la puntata dell’11 maggio, in prima serata, per contrastare qualsiasi forma di sopruso e violenza.

Il Presidente Monica Maggioni e il Direttore Generale Mario Orfeo si sono detti indignati per l’ennesima aggressione subita dai giornalisti e dalla troupe di Nemo. La Maggioni tiene inoltre a ribadire che la libertà di parola, di espressione e di informazione è un sacrosanto diritto, che va tutelato con ogni mezzo.

Ricordiamo, infine, un altro caso di violenza che aveva interessato la redazione di Nemo, subito dal reporter Daniele Piervincenzi. Egli fu vittima di Roberto Spada, fratello del Boss che controlla Ostia e le zone limitrofe, quando si era recato nei pressi del porto per fare qualche domanda sulle elezioni alla gente del luogo.

Maria Iemmino Pellegrino

