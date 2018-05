Festa della mamma, ecco alcune idee regalo facili ed economiche

Domenica 13 maggio si festeggia la festa della mamma. Sarà l’occasione per molte famiglie per ritrovarsi. Magari per figlie e figli distratti diventa l’occasione giusta per riservare alla propria mamma la dovuta attenzione che magari durante qualsiasi altro periodo dell’anno non si riesce a dedicare. La festa spesso è anche il pretesto per acquistare un regalo. Infatti domenica può essere il giorno giusto per fare il regalo che si aveva in mente da tempo. Per comprare ciò che si è visto in vetrina e che abbiamo pensato possa fare proprio al caso della mamma. Molti altri penseranno: cosa posso regalare? Ecco di seguito alcune semplici idee regalo da mettere in pratica nelle prossime 72 ore per non deludere la mamma.

Festa della mamma, idee regalo a cui non avevi pensato

Prima proposta: una foto digitale. Grazie agli smartphone sempre più spesso ci si scambia immagini digitali. Sono rare però le occasioni nelle quali decidiamo di stampare qualcuna di queste immagini. Ecco la festa di domenica può essere il giorno giusto per regalare una delle foto più belle che sinora sono rimaste solo sui nostri telefonini e sulle nostre chat.

Festa della mamma, in arrivo la bella stagione

Seconda proposta: approfittando dell’arrivo della bella stagione possiamo comprare qualcosa per le vacanze. Ad esempio un trolley se sappiamo che è in programma un viaggio. Oppure un costume abbinato ad un telo mare. Si tratta di regali sempre molto graditi. Rispetto ai quali oggi c’è la possibilità di scegliere anche partendo da cifre economiche accettabili.

Festa della mamma, dedicare tempo e relax

Terza proposta: se si ha a disposizione del tempo si può regalare qualche momento di relax da trascorrere insieme. In questo caso si può decidere anche in base al budget a disposizione. Si può partire da una serata al cinema o in pizzeria. Sino ad arrivare a prenotare nell’eventuale ristorante preferito oppure decidere di fare un fine settimana in luoghi ideali per il relax. In tutti i casi il tempo sarà certamente il regalo più grande.

