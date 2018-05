Google News: nuova versione a breve online, le novità

Il mondo tecnologico e quello dell’informazione vanno oramai a braccetto. In questo panorama gioca un ruolo importante il colosso Google che a breve lancerà la nuova versione di Google News. Cercheremo insieme di capire in questo pezzo cosa c’è di nuovo e come funziona.

Google News: tecnologia più efficiente, maggiori informazioni suddivise per argomenti

In questi giorni una email è stata recapitata a tutti gli utenti Google. Nella mail si fa riferimento alla nuova versione di Google News che sta per essere lanciata. Ma cosa ci propone di nuovo Big G?

Innanzitutto il nuovo prodotto raccoglierà in una sola applicazione tutte le notizie, ovviamente consultabili anche via web. Ci sarà la possibilità di richiedere notizie personalizzate secondo i canoni imposti dall’utente mentre saranno sempre ben visibili le notizie più importanti del giorno. La nuova versione sarà poi più veloce, coinvolgente e facile da utilizzare. Google ha poi escogitato un vero e proprio toccasana per gli editori, un push alle vendite che si realizzerà attraverso la nuova funzione di Google News la quale permette l’acquisto di servizi in abbonamento e di riviste di vario genere.

Facebook truffa: mail chiede dati e selfie, caso di phishing per gli esperti

Google News: le altre novità dal mondo Google e le modalità d’uso della nuova versione

Usare la nuova versione di Google News sarà semplicissimo. Per farlo dovrete semplicemente aprire l’applicazione e se stavate già usando Google Play Edicola i contenuti salvati verranno caricati sulla nuova versione. Verranno altresì salvate le regole aziendali, i requisiti di partecipazione e di dati analitici esistenti. L’applicazione sarà scaricabile a giorni, ovviamente come abbiamo già ribadito, sarà disponibile anche nel formato Web. In ogni caso Google si è posto l’obiettivo di fornire una esperienza unica e diversa sia agli utenti che agli editori. Google News inoltre sarà disponibile in 127 paesi, il colosso di Mountain View nel corso della conferenza di presentazione ha mostrato anche le nuove funzionalità dell’assistente Google, Google Foto, Lens, Maps e Gmail.

Francesco Somma

SEGUI TERMOMETRO POLITICO SU FACEBOOK E TWITTER

PER RIMANERE AGGIORNATO ISCRIVITI AL FORUM