La Corrida 2018: ospiti e anticipazioni di stasera 11 maggio

Anche questa sera, venerdì 11 maggio, appuntamento in prima serata con La Corrida, dilettanti allo sbaraglio. L’edizione 2018, fedele allo storico format, è condotta dal noto presentatore Carlo Conti e dalla valletta Ludovia Caramis.

In questo quinto appuntamento che andrà in onda in diretta dallo studio 5 della Dear di Roma, nuovi quindici concorrenti si troveranno a sfidare loro stessi, mostrando al pubblico i loro talenti, sperando di impressionarli nel miglior modo possibile.

Al pubblico in sala, è assegnato l’importante ruolo di giudici. Essi stessi, infatti, attraverso applausi, nacchere e fischi, eleggono il vincitore della puntata.

Inoltre, come ogni venerdì, il pubblico stesso diventa protagonista esibendosi sulle note di una dance song famosa. Con l’aiuto del corpo di ballo e del maestro Fabrizio Mainini, alcuni membri selezionati avranno la fortuna di esibirsi in una vera e prorpia coreografia, in diretta sul palco.

Le prime quattro puntte sono state ben apprezzate dai telespettatori, i quali hanno accolto con entusiasmo il ritorno del programma su Rai 1.

Ospiti e anticipazioni del 4 maggio con Carlo Conti

La Corrida 2018: novità di questa sera

Balli, canti, poesie e barzellette sono i cavalli di battaglia dei quindici dilettanti allo sbaraglio che, anche questa sera, si esibiranno sul palco. Il segreto del grande successo de La Corrida, sta proprio nel fatto che i telespettatori possono immedesimarsi nei concorrenti, divertendosi con le loro esibizioni.

La quarta puntata è stata vinta da Monica Barillà, baby sitter di 51 anni, di origine romana. Con la propria versione di Simply the best di Tina Turner, ha lasciato tutti col fiato sospeso.

Altra strabiliante esibizione è stata quella di Giuseppe Indri, giovane nonno di 50 anni che ha portato sul palco del Teatro 5 la sua versione di un particolare tipo di Hip Hop, misto a Break Dance.

