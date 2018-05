Diretta Inter-Sassuolo: streaming, highlights e risultato – LIVE 0-0

PREMI F5 O RICARICA LA PAGINA PER AGGIORNARE LA DIRETTA

SEGUI IL TERMOMETRO SPORTIVO ANCHE SU FACEBOOK, TWITTER E TELEGRAM

SEGUI TERMOMETRO POLITICO SU FACEBOOK E TWITTER

PER RIMANERE AGGIORNATO ISCRIVITI AL FORUM

Diretta Inter-Sassuolo: le formazioni ufficiali

INTER (4-2-3-1): Handanovic; Cancelo, Skriniar, Miranda, D’Ambrosio; Brozovic, Vecino; Candreva, Rafinha, Perisic; Icardi. All. Spalletti.

SASSUOLO (3-5-2): Consigli; Lemos, Acerbi, Letschert; Adjapong, Missiroli, Mazzitelli, Duncan, Rogerio; Berardi, Politano. All. Iachini.

Diretta Inter-Sassuolo: dove vedere in tv e streaming il match

La partita si potrà seguire in televisione su Sky Sport 1, Sky Supercalcio, Sky Calcio 1 e Premium Sport.

In streaming sarà invece disponibile su Sky Go, Now TV e Premium Play.

LEGGI ANCHE: Probabili formazioni della 37a giornata di Serie A

Diretta Inter-Sassuolo: il prepartita

Gentili lettori buonasera e benvenuti alla diretta LIVE streaming di Inter-Sassuolo, match valido per la 37a giornata di Serie A che si disputerà oggi sabato 12 maggio 2018 alle ore 20:45 allo stadio “San Siro“.

Partita fondamentale per la squadra nerazzurra oggi padrona di casa, che ha estremo bisogno dei tre punti per mantenere viva la speranza di qualificazione alla prossima edizione della Champions League. L’ultima giornata di campionato che si disputerà la prossima settimana vedrà lo scontro diretto tra Lazio (impegnata domani pomeriggio a Crotone) e proprio Inter.

Il Sassuolo è matematicamente salvo ma non farà assolutamente sconti contro una squadra che riesce sempre e comunque a mettere in difficoltà: nei 10 precedenti in massima serie infatti i neroverdi si sono imposti ben 6 volte, tre delle quali a Milano, a fronte di 4 successi nerazzurri e zero pareggi.

In caso di mancata vittoria interista questa sera e conseguente vittoria laziale domani pomeriggio, lo scontro diretto della prossima settimana sarebbe utile solo per le statistiche.

Sul fronte formazioni Spalletti dovrebbe schierare la formazione tipo, salvo qualche cambiamento: al centro della difesa sarà Ranocchia ad accompagnare Skriniar, complice il riposo precauzionale concesso a Miranda. Rientrano dalla squalifica D’Ambrosio e Vecino ed entrambi dovrebbero avere una chance dall’inizio.

Nel Sassuolo lo squalificato Peluso sarà rimpiazzato probabilmente da Letschert, rientrato poco tempo fa da un lungo infortunio. In attacco sarà riconfermato il duo molto mobile e pericoloso formato da Berardi e Politano.