Matrimonio Harry e Meghan: cerimonia e menù, le curiosità

I fiori d’arancio più attesi dell’anno sono ormai alle porte. Sabato 19 maggio il principe Harry e la sua fidanzata Meghan Markle convoleranno a nozze. Il popolo inglese è in subbuglio per il lieto evento e le telecamere di tutte le televisioni del mondo saranno puntate sul castello di Windsor, residenza estiva della regina Elisabetta, in cui si terrà la cerimonia.

Questo matrimonio sarà ancora meno convenzionale dell’unione tra il principe William e la sua Kate che, proprio come Meghan, non aveva titoli nobiliari. Tuttavia, l’attrice del serial Suits, sulla carta sarebbe “non adatta” poiché è più grande del principe e cosa ancora meno tollerata, è divorziata. Meghan ha 36 anni, 4 in più di Harry, ed è stata sposata con il produttore cinematografico Trevor Engelson.

La futura sposa ha però conquistato il cuore di tutti, sia a Kensington Palace che tra i sudditi inglesi. La regina ha concesso la sua benedizione alle nozze. Ha inoltre invitato la fidanzata del nipote per un tè a Buckingham Palace e alla festa di Natale della royal family a Sandringham, tradizionalmente riservata solo alle coppie sposate.

Insomma Harry ha seguito il suo istinto e le parole dell’amata madre Diana che gli consigliò sempre di sposarsi per amore.

Matrimonio Harry e Meghan: cerimonia

La cerimonia nuziale si terrà alla St. George’s Chapel, il ricevimento nel castello di Windsor e il party serale, organizzato dal principe Carlo, padre dello sposo, a Frogmore House. Si parla di più di 600 invitati a cui ne saranno aggiunti 1200 “speciali”. Questi ultimi ospiti sono infatti cittadini comuni, non amici o parenti della coppia, né vip; ma sono stati scelti dai rappresentanti della regina tra coloro che si sono distinti nel prestare servizio alla comunità in ogni angolo del Regno Unito. Questi fortunatissimi avranno la possibilità di trascorrere circa 4 ore nel giardino del castello e di vedere gli sposini.

Ha suscitato disappunto, tuttavia, la scelta di non invitarli al banchetto nuziale. Questi invitati dovranno portarsi “il pranzo al sacco”, verranno offerti solo degli snack e non ci sono punti di ristoro nelle vicinanze. Una vera caduta di stile.

Matrimonio Harry e Meghan: menù

Dalle indiscrezioni proveniente dalla Great Kitchen del castello di Windsor, la più antica del paese ancora in attività, si apprende che Meghan e Harry hanno voluto pietanze tradizionali. Lo chef reale Mark Flanagan ha anticipato che saranno servite pietanze tipiche inglesi, preparate con prodotti stagionali con ingredienti provenienti dalle contee londinesi.

Una scelta atipica è quella di non assegnare i posti ai tavoli, ma di lasciare liberi gli invitati di muoversi liberamente durante l’evento e di poter gustare le pietanza anche da in piedi.

Dulcis in fundo… la wedding cake! Una torta al limone e fiori di sambuco, ricoperta di crema al burro sarà confezionata dalla pasticceria di Londra, Claire Ptak.

