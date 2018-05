Deadpool 2: cast, trama e recensione del film al cinema.

Sui nostri schermi è già arrivato Deadpool 2, sequel della fortunata saga cinematografica basata sull’omonimo antieroe creato in casa Marvel da Fabian Nicieza e Rob Liefeld. Ma Deadpool 2 prosegue anche la grande saga dei film sugli X-Men, restando sulla scia parodistica e grottesca del proprio universo. Il film sarebbe dovuto uscire a giugno, ma alla fine è stata anticipata al 18 maggio negli Stati Uniti e al 15 maggio sugli schermi italiani. Andiamo a scoprire il cast, la trama e qualche commento sul film Deadpool 2.

Deadpool 2: il cast del film

Il film Deadpool 2 è diretto da David Leitch, conosciuto soprattutto per la sua carriera di stuntman, ma anche per aver diretto i recenti John Wick e Atomica Bionda. Nel cast artistico troviamo Ryan Reynolds (Buried – Sepolto, Lanterna Verde) vestire nuovamente i panni di Wade Wilson/Deadpool. Al suo fianco troviamo Josh Brolin (I Goonies, Non è un Paese per Vecchi) nel ruolo del villain Cable; e Morena Baccarin a interpretare il ruolo di Vanessa Carlysle. L’attrice brasiliana sarà nota ai più per avere interpretato la madre aliena nella serie V, la versione anni Duemila dei Visitors; e ovviamente per la sua presenza anche nel primo Deadpool.

Deadpool 2 al cinema: la trama

Il sequel di Deadpool si svolge 2 anni dopo gli eventi narrati nel primo film. Con il supereroe sempre in attività, la moglie Vanessa si dice pronta a metter su famiglia con lui. Ma nei film dei supereroi non sempre le cose vanno come dovrebbero andare, anzi. Il boss della malavita attacca Wade nella sua abitazione, colpendo a morte Vanessa. Qualche mese più tardi, dopo aver tentato invano il suicidio, Wade viene portato nella clinica degli X-Men dove fa la conoscenza di un giovane mutante che sarà chiamato a proteggere. Ma l’arrivo di un villain proveniente dal futuro, Cable, cambia le carte in tavola e spingerà Deadpool a formare una squadra speciale per salvare il ragazzo e tornare definitivamente in azione.

Deadpool 2: la recensione del film

Deadpool 2 è il sequel di un film riuscito. E proprio su quei fattori chiave di successo il film prende una piega un po’ troppo esagerata. Che però non toglie nulla alla qualità complessiva della pellicola, da considerarsi ovviamente nel suo genere. Si potrebbe definire un film metalinguistico, la cui comicità gioca molto su rimandi e citazioni, ma anche sui luoghi comuni, che rappresentano di fatto uno degli elementi principali su cui verte il gioco filmico. Resta il tentativo di ampliare le potenzialità di un primo film che ha subito una preproduzione lunga e travagliata. Ma che alla fine ha centrato nel segno.

E lo stesso si può dire per Deadpool 2. Che pur non disponendo di un budget stratosferico, considerando il genere, fa il suo lavoro in maniera egregia offrendo anche qualcosa in più. Il risultato finale è quello di un puro spettacolo godibile al 100%, anche grazie all’umorismo dissacrante che permea tutto il film dall’inizio alla fine. E a proposito di finale, il consiglio è quello di non alzarvi dalle poltroncine quando cominciano i titoli di coda e di seguirli fino all’ultimo credit.

Deadpool 2: il trailer

Ecco il trailer del film Deadpool 2.

