Cumulo contributi Inps: nuove convenzioni 2018, la circolare in pdf.

Novità interessanti sul cumulo contributi Inps; incluse nella nuova circolare dell’Istituto previdenziale disponibile in pdf. In questa si elencano le nuove convenzioni per quest’anno; con una sollecitazione a una rapida adesione da parte delle casse che non hanno ancora stretto l’accordo. Con le nuove convenzioni stipulate il cumulo contributi Inps sarà gratuito per diversi professionisti. Infatti, tra questi spiccano medici e infermieri; veterinari, ingegneri, architetti; farmacisti, geometri e periti, giornalisti e psicologi.

Quindi, il cumulo contributivo rappresenta la soluzione ideale per tutti quei soggetti che hanno avuto una carriera professionale diversificata. E che si ritrovano i contributi separati in diverse casse previdenziali. Con le convenzioni tra l’Inps e le altre Casse si potrà ottenere la somma dei contributi versati; quindi, ottenendo il doppio vantaggio di poter beneficiare della pensione in anticipo; nonché di aumentare l’importo dell’assegno stesso.

Cumulo contributi Inps: le nuove convenzioni 2018

La nuova circolare Inps informa che sono 10 le convenzioni già sottoscritte dagli Enti previdenziali dei professionisti. Su un totale di 17 previste. Gli ultimi accordi operativi sono i seguenti.

Enpam . Ovvero, l’Ente Nazionale di Previdenza e Assistenza dei Medici e Odontoiatri;

. Ovvero, l’Ente Nazionale di Previdenza e Assistenza dei Medici e Odontoiatri; Inarcassa . La Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza per gli Ingegneri e Architetti Liberi Professionisti;

. La Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza per gli Ingegneri e Architetti Liberi Professionisti; Enpapi . L’Ente Nazionale di Previdenza e Assistenza della Professione Infermieristica;

. L’Ente Nazionale di Previdenza e Assistenza della Professione Infermieristica; Enpaf . Ovvero, l’Ente Nazionale di Previdenza e Assistenza Farmacisti;

. Ovvero, l’Ente Nazionale di Previdenza e Assistenza Farmacisti; Enpav . L’Ente Nazionale di Previdenza e Assistenza dei Veterinari;

. L’Ente Nazionale di Previdenza e Assistenza dei Veterinari; Enpap . L’Ente Nazionale di Previdenza e Assistenza per gli Psicologi;

. L’Ente Nazionale di Previdenza e Assistenza per gli Psicologi; Eppi . Vale a dire, l’Ente di Previdenza dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati;

. Vale a dire, l’Ente di Previdenza dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati; Cipag . Ovvero, la Cassa Italiana di Previdenza e Assistenza Geometri;

. Ovvero, la Cassa Italiana di Previdenza e Assistenza Geometri; Inpgi . L’Istituto Nazionale di Previdenza dei Giornalisti Italiani;

. L’Istituto Nazionale di Previdenza dei Giornalisti Italiani; Cassa Forense e Cnpr. Ovvero, l’Associazione Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza a favore dei Ragionieri e Periti Commerciali.

Cumulo contributi Inps: il contenuto della circolare

Dopo aver elencato le Casse previdenziali con le quale sono state stipulate gli accordi, l’Inps fornisce alcune informazioni in merito. Infatti, tali convenzioni permettono di “coprire l’80% della platea potenzialmente interessata al cumulo gratuito dei contributi previdenziali con l’Inps, sommando i periodi non coincidenti”. Inoltre l’Istituto confida anche in una rapida adesione da parte delle Casse rimanenti. Infatti, “la sottoscrizione delle convenzioni ha permesso di procedere alla lavorazione delle prime 500 domande pervenute”. Inoltre si informa che è stata completata la procedura formativa rivolta alle Casse di previdenza dei professionisti per l’apprendimento degli applicativi informatici necessari per definire le singole posizioni pensionistiche.

