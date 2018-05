Chi ha vinto l’Europa League 2018 a Lione dopo la finale.

A Lione, il 16 Maggio 2018, si è disputata la finale di Europa League tra Marsiglia e Atlético Madrid, due squadre molto diverse dal punto di vista calcistico, con idee differenti ma la stessa intenzione, quella di vincere la Coppa. Tra Marsiglia e Atlético chi ha vinto si è sicuramente guadagnato un piccolo posto nella storia.

Marsiglia-Atlético Madrid: chi ha vinto

Per essere una finale, non c’è stato molto equilibrio in campo. I Colchoneros erano favoriti, nonostante giocassero praticamente in trasferta. Questo però non ha influito sulla prestazione dei giocatori guidati da Simeone che al 21esimo minuto, seppur giocando male, sono passati in vantaggio con il solito Griezmann dopo un errore della retroguardia francese. Da lì al poco la partita prende un’altra piega, dopo poco più di mezz’ora Payet, numero 10 e capitano del Marsiglia, è costretto ad uscire per infortunio, tra le lacrime e gli applausi dell’intero Stadio. La ripresa vede il Marsiglia quasi capitolare, il secondo sigillo del francese che milita nell’Atlético, fa crollare gli 11 di Rudi Garcia e mette quasi al sicuro la vittoria della Coppa. Il terzo gol di Gabi, capitano e anima della squadra, serve a rendere ancora più grande la festa. Con un secco 0-3 gli spagnoli alzano la Coppa a Lione, davanti agli occhi degli impotenti tifosi francesi.

Ti potrebbe interessare anche: Andrés Iniesta e quell’effimera illusione di vederlo giocare per sempre

Atlético Madrid: sesto trofeo nelle ultime sette stagioni

Per questa squadra, e per il Cholo Simeone, è il sesto trofeo nelle ultime sette stagioni. Ormai il club di Madrid dà filo da torcere, ogni anno, ai Top club europei, come Barcellona, Real Madrid, Juventus, Arsenal. Con la vittoria della terza Europa League, l’Atletico affianca nell’albo d’oro Juventus, Inter e Liverpool. A quota 5 c’è solo il Siviglia, che ha il record assoluto in questa competizione. Agli spagnoli non resta che festeggiare un’altra fantastica stagione nell’attesa di scoprire chi sarà l’avversaria in Supercoppa Europea.

SEGUI IL TERMOMETRO SPORTIVO ANCHE SU FACEBOOK, TWITTER E TELEGRAM

SEGUI TERMOMETRO POLITICO SU FACEBOOK E TWITTER

PER RIMANERE AGGIORNATO ISCRIVITI AL FORUM