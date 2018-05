Barbara D’Urso: statua a Battipaglia, ma potrebbe essere un fake

Moltissime testate nelle ultime ore hanno lanciato una notizia riferita a Barbara D’Urso. Il tutto è partito dal sito Salerno Notizie che ha parlato della volontà di un lettore qualificatosi come ‘geometra Damiano D’Andrea’ di intitolare una statua a Battipaglia alla notissima conduttrice. Infatti il sito ha ricevuto una mail ad un indirizzo di posta nel quale lo scrivente in qualità di ‘presidente’ di un non meglio identificato ‘comitato promotore’ ha espresso la volontà di indire ‘un referendum popolare per erigere una statua alla conduttrice più amata dalla tv’.

Barbara D’Urso, ‘zia bella e buona’

Quale sarebbe la motivazione dell’omaggio a Barbara D’Urso? Lo spiega lo stesso D’Andrea nella mail ‘per amore dei propri figli che ogni pomeriggio sono ammaliati da Barbara D’Urso che rappresenta per i bambini la voce amica di una zia bella e buona‘. In conclusione aggiunge che il gesto è ‘voluto dalla popolazione; ci sarà un sondaggio online’ per lanciare la proposta di un ‘bassorilievo creato da un gruppo di artigiani locali’. Conclude la mail dando appuntamento ‘a settembre’.

Barbara D’Urso, in base alle verifiche potrebbe essere un fake

Dopo il lancio della notizia da parte del sito di Salerno, come dicevamo, un sacco di siti hanno rilanciato la notizia. Ma c’è anche chi ha provato a capirci qualcosa in più. Infatti la redazione di Giornalettismo i colleghi di Salerno Notizie per approfondire prima di tutto l’identità dell’autore della mail. Cosa ha scoperto? Intanto che il testo è stato inviato da un indirizzo Gmail generico che non contiene nome e cognome del presunto presidente del comitato promotore. In più Salernonotizie.it ha provato a ricontattare il mittente che, tuttavia non ha successivamente risposto. Inesatta è anche la definizione che molti hanno dato di referendum. Perché al massimo si potrebbe trattare di una petizione popolare.

Barbara D’Urso ed il precedente della statua dedicata a Manuela Arcuri

E a proposito di statue dedicate a personaggi famosi del mondo dello spettacolo qualche anno fa è stata dedicata una statua a Manuela Arcuri. Difatti la statua, alta 175 centimetri e tutta in pietra leccese, è stata inizialmente collocata in zona demaniale nella località di Porto Cesareo, in Puglia. Nel caso di Manuela Arcuri la titolarità della proposta è di Gianni Ippoliti che da assiduo frequentatore delle spiagge salentine ha lanciato la proposta di dedicare un monumento alla bellezza dell’attrice. C’è da dire che la statua è stata oggetto di moltissime polemiche. Ha animato infatti il dibattito politico, diviso la popolazione della località balneare tra favorevoli e contrari e dato luogo anche a controversie di natura amministrativa.

