Harry e Meghan: cast e curiosità del film di stasera su Canale 5

Grande attesa per le nozze dell’anno, il Royal Wedding che si terrà sabato 19 maggio tra il Principe Harry, fratello minore dell’Erede al Trono d’Inghilterra, e la modella americana Meghan Markle. Il matrimonio verrà celebrato nella Cappella di St. George, presso il Castello di Windsor; la cerimonia, invece, si svolgerà nella St George’s Hall, dove ad attendere i neo sposi ci saranno circa 600 invitati. Una festa privata, con pochi intimi, è prevista in serata presso la Frogmore House.

La Regina Elisabetta ha ufficialmente acconsentito al matrimonio in Chiesa, nonostante la futura consorte di suo nipote sia già stata sposata una volta.

Nell’attesa dell’evento, questa sera su Canale 5 andrà in onda il film Harry & Meghan: A Royal Romance, docu-film dedicato alla breve ma intensa storia storia d’amore tra la bella statunitense e il Principe Ribelle.

Harry e Meghan: romantica storia d’amore fuori dalle regole di Palazzo

La loro relazione, fin dal primo incontro, è sempre andata fuori dagli schemi, rompendo le rigide regole imposte dall’etichetta reale. Proprio questo suo carattere non convenzionale, l’ha resa famosa in ogni angolo del mondo.

Nel cast del film ci sono: Murray Fraser, nel ruolo del Principe Harry e Parisa Fitz-Henley, nei panni dell’affascinante top model.

La diretta delle nozze potrà essere seguita su Canale 5 e sarà curata dalla redazione di Verissimo. La trasmissione monitorerà, in tempo reale, ogni singolo momento del Matrimonio, commentando con gli ospiti in studio. Grande attesa anche per gli abiti che Meghan indosserà nel corso della giornata. Possiamo già svelare che, per il magico abito bianco, cucito e ricamato a mano, la sposa ha scelto di affidarsi al brand Australiano Ralph&Russo, di Tamara Ralph e Michael Russo.

L’abito del ricevimento, invece, sarà completamente diverso e si adatterà alla perfezione alle sue forme curvilinee e al suo fisico slanciato.

