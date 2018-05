Io e lei: trama, cast e recensione del film. Stasera in tv su Rai 3

Federica e Marina sono due professioniste e convivono da 5 anni. Marina, che aveva cominciato la sua carriera come attrice, è diventata poi un’imprenditrice e gestisce il suo locale nel centro di Roma. E’ sempre stata consapevole del suo orientamento sessuale e non ne ha mai fatto mistero con nessuno, salvo una volta, in un’intervista rilasciata anni prima, quando ancora recitava.

Io e lei: trama

Federica invece fa l’architetto, ha avuto un marito, un figlio, e si è innamorata per la prima volta di una donna solo dopo il divorzio; per questo motivo non si definisce lesbica e tiene molto alla privacy della sua relazione. Un giorno però Federica incontra un uomo che aveva conosciuto anni prima, e il suo rapporto con Marina ha una battuta d’arresto.

Io e lei: cast e recensione

Maria Sole Tognazzi, figlia di Ugo e sorella di Gianmarco, ha girato un film su due figure femminili complesse, contraddittorie e per molti aspetti opposte. Se Federica è infatti una tipica professionista alto-borghese, fredda e con un’identità ancora in via di definizione, Federica è al contrario una donna più semplice, diretta e se vogliamo, più completa. Margherita Buy riesce bene nel suo ruolo di professionista confusa e indecisa, ma è la Ferilli a dare alla pellicola un tocco in più. L’attrice è riuscita a creare un personaggio reale, passionale, sicuro di sé e dei propri sentimenti;

Marina è infatti una donna umile, che ha sbagliato, ha sofferto e ha imparato dalle sue esperienze a reagire davanti a chi la giudicava, perché nessuno può dirle chi è e chi deve amare. La forza di Io e lei è proprio nel suo personaggio, oltre che nelle sceneggiature ben scritte e mai banali. Al debutto la pellicola è arrivata al quinto posto tra i film più visti, con un incasso di oltre 700mila euro. Io e lei è inoltre il primo film che vede Sabrina Ferilli e Margherita Buy insieme sullo schermo.

