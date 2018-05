Serie A: preview, probabili formazioni e dove vedere in tv e streaming Lazio-Inter

Ormai ci siamo, mancano solo poche ore alla “finale” per la qualificazione in Champions League Lazio-Inter, match che infiammerà la 38a e ultima giornata di Serie A.

Alle ore 20:45 allo stadio “Olimpico” di Roma biancocelesti e neroazzurri si giocano tutto.

I padroni di casa hanno il vantaggio dei due risultati su tre, dati i tre punti di vantaggio in classifica rispetto agli ospiti, questi costretti a vincere a tutti i costi per chiudere al quarto posto in classifica.

Sfida molto particolare per il difensore laziale Stefan De Vrij, che dal prossimo 1° luglio sarà ufficialmente proprio un giocatore interista.

Serie A: le probabili formazioni di Lazio-Inter

QUI LAZIO: Sorride Inzaghi che recupera per questa delicatissima sfida il suo bomber Ciro Immobile che dovrebbe partire dal 1’. Non ci dovrebbero essere invece Marco Parolo e Luis Alberto: al loro posto confermati Alessandro Murgia Murgia e Felipe Anderson. Sulla fascia destra ballottaggio fra Adam Marusic e Dusan Basta col primo attualmente in vantaggio sul secondo.

LAZIO (3-4-2-1): Strakosha; Luiz Felipe, De Vrij, Radu; Marusic, Murgia, Lucas Leiva, Lulic; Milinkovic-Savic, Felipe Anderson; Immobile

All. Inzaghi

QUI INTER: Luciano Spalletti si prepara a mandare in campo la formazione tipo. A centrocampo non ce la farà Roberto Gagliardini, che si siederà solamente in panchina: al suo posto dentro Matias Vecino. In avanti il solito trio composto da l’ex di giornata Antonio Candreva, Rafinha e Ivan Perisic alle spalle di capitan Mauro Icardi. In difesa dovrebbe tornare dall’inizio Miranda.

INTER (4-2-3-1): Handanovic; Cancelo, Skriniar, Miranda, D’Ambrosio; Vecino, Brozovic; Candreva, Rafinha, Perisic; Icardi

All. Spalletti

Serie A: dove vedere in tv e streaming Lazio-Inter

La partita sarà trasmessa in tv da Sky Sport 1, Sky Calcio 1 e Premium Sport.

In streaming sarà invece visibile su SkyGo, Now TV e Premium Play.

