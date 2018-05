Liga spagnola, 38a giornata: è stata la domenica degli addii

Con la vittoria di misura del Barcellona contro la Real Sociedad si è conclusa la lunga stagione di Liga spagnola.

E’ stata la giornata dei grandi addii, quelli di Fernando Torres, Andrés Iniesta e Xabi Prieto in primis, leggende indimenticabili delle loro squadre e non solo.

L’Atletico chiude al secondo posto in classifica pareggiando con l’Eibar. Identico risultato per il Real in casa del Villarreal.

Chiude con un successo contro il Deportivo il Valencia di Zaza, in gol proprio contro i galiziani.

Il Betis fallisce l’aggancio al quinto posto perdendo a Leganés, il Siviglia invece chiude vincendo col minimo scarto contro l’Alaves.

Liga spagnola, 38a giornata: anche le altre due catalane sorridono

Successi anche per le altre catalane Girona ed Espanyol che battono rispettivamente Las Palmas e Bilbao entrambe a domicilio.

Tre punti anche per il Getafe contro il Malaga: gli azulones chiudono nel migliore dei modi la loro grande stagione da neopromossa.

Chiude l’ultima vittoria del Celta Vigo contro il Levante nel segno dei due bomber Aspas e Gomez.

LEGGI ANCHE: Fernando Torres, non è stata davvero l’ultima scivolata come un torero

Liga spagnola, 38a giornata: tutti i risultati

Barcellona-R.Sociedad 1-0

Atl.Madrid-Eibar 2-2

Ath.Bilbao-Espanyol 0-1

Valencia-Deportivo 2-1

Villarreal-R.Madrid 2-2

Las Palmas-Girona 1-2

Malaga-Getafe 0-1

Siviglia-Alaves 1-0

Leganés-Betis 3-2

C.Vigo-Levante 4-2

Liga spagnola, 38a giornata: la classifica aggiornata

Barcellona 93; Atletico Madrid 79; Real Madrid 76; Valencia 73; Villarreal 61; Betis 60; Siviglia 58; Getafe 55; Eibar, Girona 51; Espanyol, Real Sociedad, Celta Vigo 49; Alaves 47; Levante 46; Athletic Bilbao, Leganés 43; Deportivo La Coruña 29; Las Palmas 22; Malaga 20.

Liga spagnola, 38a giornata: la classifica marcatori

Lionel Messi (Barcellona) 34 reti

Cristiano Ronaldo (R.Madrid) 26 reti

Luis Suarez (Barcellona) 25 reti

Iago Aspas (C.Vigo) 22 reti

Cristhian Stuani (Girona) 21 reti

Antoine Griezmann (Atl.Madrid) 19 reti

Maxi Gomez (C.Vigo) 17 reti

Gareth Bale (R.Madrid), Gerard Moreno (Espanyol), Rodrigo (Valencia) 16 reti

Carlos Bacca (Villarreal), Willian Jose (R.Sociedad) 15 reti

Angel (Getafe), Simone Zaza (Valencia) 13 reti

Santi Mina (Valencia), Mikel Oyarzabal (R.Sociedad) 12 reti

Sergio Leon (Betis), Portu (Girona) 11 reti

Munir El Haddadi (Alaves), Raul Garcia (Ath.Bilbao), José Luis Morales (Levante) 10 reti

SEGUI IL TERMOMETRO SPORTIVO ANCHE SU FACEBOOK, TWITTER E TELEGRAM

SEGUI TERMOMETRO POLITICO SU FACEBOOK E TWITTER

PER RIMANERE AGGIORNATO ISCRIVITI AL FORUM