Calciomercato 2018: Milan, parte il toto bomber. Tanti nomi in ballo

Ora che la stagione finita, il Milan può concentrarsi nuovamente sul mercato – UEFA permettendo – e trovare stavolta il vero grande nome per l’attacco che l’estate scorsa era sfuggito.

I nomi in ballo sono tanti, alcuni nuovi e altri confermati, ma ogni situazione di queste è spinosa e difficile da portare a compimento.

Calciomercato 2018: ecco gli scenari per l’attacco del Milan

Il nome che più circola in queste ore è quello legato a Ciro Immobile. L’attaccante della Lazio piace assai alla dirigenza rossonera che sarebbe disposta a fare grandi sacrifici pur di strapparlo ai biancocelesti. Sembra però molto difficile che la Lazio voglia privarsi del suo bomber, anche perché il big più propenso alla partenza quest’estate resta Milinkovic-Savic.

Il secondo nome di questa lista è quello di Alvaro Morata, già finito del mirino rossonero in passato. Lo spagnolo – escluso dal Mondiale – è reduce da una stagione al di sotto delle aspettative al Chelsea. Anche in caso di partenza è difficile che i blues se ne privino per meno di 50 milioni. Sul giocatore è forte anche la concorrenza della Juventus, sua ex squadra per cui non ha mai nascosto il desiderio di voler tornare.

Circolava anche il nome di Simone Zaza, autore di una tutto sommato buona stagione al Valencia. Il giocatore però ha fatto sapere chiaramente di voler rimanere nella squadra della Comunidad per giocarsi la Champions con quella maglia, rifiutando dunque i corteggiamenti provenienti dalla Serie A.

Per chiudere restano defilate le piste che portano ad Andrea Belotti e Edin Dzeko: il torinista non convince appieno la dirigenza milanista (c’è anche il nodo clausola rescissoria), il secondo è fortemente legato alla Roma e non sembra voler andar via dalla Capitale.

