Governo ultime notizie: Conte al Quirinale accetta l’incarico con riserva

La maggior parte degli osservatori ieri ha dubitato della convocazione di Giuseppe Conte al Quirinale. Infatti le polemiche intorno al suo curriculum lo avrebbero indebolito agli occhi del Presidente della Repubblica. Non è cosi. Mattarella incontrerà il giurista indicato da Movimento 5 Stelle e Lega alle ore 17:30. E salvo sorprese l’avvocato Conte riceverà l’incarico per la formazione del Governo. Sta per nascere dunque la cosiddetta Terza Repubblica? Il governo giallo-verde nasce dopo la sottoscrizione del contratto di governo da parte di M5S e Lega e dalle rispettive basi di iscritti e simpatizzanti.

Governo ultime notizie, ruolo di Conte e Savona

Del Governo che sta per nascere si conoscono nome e profilo del premier, il programma di governo. E molto si vocifera a proposito della squadra di governo che lavorerà affianco al premier. I suoi promotori lo hanno già ribattezzato il governo del cambiamento. Rispetto al ruolo di Mattarella si discute molto in queste ore di potenziali riserve su uno dei nomi prescelti per un ministero chiave come è quello dell’economia. Infatti secondo l’opinione di molti il nome di Paolo Savona, spesso critico nei confronti dell’euro, potrebbe non incontrare il nome di Mattarella. Tuttavia le dimissioni di Savona dal CdA di un fondo inglese per prossimi ‘impegni pubblici’ vanno nella direzione opposta.

Governo ultime notizie, possibili paletti di Mattarella

Mattarella potrebbe dunque chiedere a Conte di tenere in considerazione alcuni aspetti importanti come il ruolo dell’Europa e dei mercati. Il rispetto delle regole comunitarie potrebbe ad esempio contravvenire col mandato esplicito affidato a Conte da Di Maio e Salvini. C’è chi ha insinuato il dubbio che la volontà di indebolire Conte abbia avuto anche la collaborazione dei servizi segreti dei paesi amici, che con i loro potenti mezzi hanno potuto visionare le informazioni su scala globale quasi in tempo reale. Infine in uno scenario abbastanza apocalittico c’è chi immagina Mattarella pronto a bocciare i nomi dei singoli ministri dell’economia proposti da Conte sino al punto ad indurlo a rimettere il mandato. Ipotesi alquanto surreale.

Governo ultime notizie, fiducia Senato prossima settimana

Nel frattempo si inizia a delineare uno schema relativo ai tempi. Il Documento di economia e finanza verrà votato dall’Aula del Senato dopo che sarà stato espresso il voto di fiducia al nuovo governo, come stabilito dalla conferenza dei capigruppo di Palazzo Madama. Possibile che il voto di fiducia possa essere calendarizzato per martedì o mercoledì della prossima settimana.

