Nadia Toffa in silenzio sul tumore, come sta davvero? Ansia sui social

Se tre indizi, come si dice, fanno una prova tre assenze di fila di Nadia Toffa dalla conduzione del programma tv Le Iene destano grande preoccupazione nei suoi fans. L’ultimo aggiornamento dai suoi profili social risale al 13 maggio quanto aveva promesso al suo pubblico che sarebbe tornata presto. Da allora sono passati più di dieci giorni e nonostante ‘tutta la voglia del mondo di tomare a le iene’ ancora non vi sono tracce in video di Nadia Toffa. Tanto è bastato a scatenare l’ansia del suo pubblico.

Nadia Toffa, incitamento via social

Proprio in virtù dell’assenza aumentano il numero di commenti che incitano Nadia Toffa a tornare presto in tv. Sono moltissimi anche gli utenti che raccontano le loro storie. C’è ad esempio chi scrive ‘Guarusciiiiiiiiiii prestoooooooo!!!! Non ci sono altre parole, altri auguri, solo questo, che possa tornare in forma e tornare in mezzo a tutti noi!!!. Un’abbraccio di augurio di tutto cuore!!!.’ La vicinanza e l’affetto del pubblico si fanno sentire’. Un’altra estimatrice le scrive ‘

Nadia Toffa, chi racconta la propria esperienza

Tantissime persone scrivono alla conduttrice raccontando la propria esperienza. In generale sembra che molti si rivedano nella presentatrice del programma Le Iene e anche per questo provano ad individuare punti di contatto. In tantissimi casi si tratta di donne giovani e meno giovani. C’è ad esempio chi scrive ‘Non mollare mai, anch’io sto provando lo stesso e non vedo l’ora di chiudere questo libro e riaprirne uno nuovo dove possiamo tornare alla normalità cerca di pensare positivo’. O ancora un’altra persona che le scrive’… tesoro…. non mollare mai.. ora sei in salita, ma arriveranno delle discese meravigliose… te lo dice una che lotta …tuttora… da dieci anni… ti abbraccio fino a stritolarti con tantissimo affetto’.

