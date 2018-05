Governo ultime notizie: sondaggi Piepoli “Savona è un pretesto, Salvini vince tutto”

In queste ore la politica sta attraversando una fase di stallo visto che è in atto il braccio di ferro tra Quirinale e M5S-Lega sul nome di Paolo Savona all’Economia. A questo proposito Nicola Piepoli ha rilasciato un’importante intervista ad Affari Italiani. Le mosse di Salvini sono studiate per tornare subito alle urne secondo il sondaggista. Nonostante ciò gli italiani vogliono vedere all’opera l’esecutivo M5S-Lega. Un ritorno immediato alle urne causerebbe seri danni ai pentastellati, ecco i dati.

Governo ultime notizie: M5S-Lega, italiani d’accordo

Il governo M5S-Lega ha l’appoggio di 6 italiani su 10, infatti “La percentuale dagli ultimi dati in mio pessesso si attesta intorno al 60%” dice Piepoli. Nonostante questo Salvini sta tentando in tutti i modi di far saltare l’accordo. Il leader della Lega si sente forse per l’incremento di consenso fatto registrare. Inoltre Forza Italia sta cercando in tutti i modi di far cambiare linea al leader del Carroccio.

Governo ultime notizie: Salvini finge su Savona

Il giudizio sulle dichiarazioni di Matteo Salvini è perentorio “Salvini finge perché vuole andare alle elezioni e sa che le vince. Ha anche lui i suoi ricercatori… L’obiettivo è mandare tutto all’aria e vincere tutto lui.” Il tutto è “un puro pretesto per rompere e andare al voto”. Come consiglio Piepoli cita la politica del passato “Rileggere la geografia di Andreotti. Tutto si aggiusta con la pazienza. E Andreotti ha fatto molta strada, ben sette governi. La fretta è una cattiva consigliera in politica.”

Paolo Savona o elezioni. La strategia di Salvini

Governo ultime notizie: sondaggi Lega e M5S con le elezioni

In vista di possibili elezioni anticipate i dati parlano chiaro, sarebbe un successo del centrodestra. “Salvini sa salendo perché alla gente piace chi ha il polso forte. La Lega è salita di tre punti nel giro di 70 giorni, mai nessuno era salito così tanto. Un vero primato. Oggi la Lega prenderebbe almeno il 21%.”

Per quanto riguarda il M5S la situazione non sembra positiva come il 4 marzo. Intanto occorre dire che il partito è in costante calo “In questo momento è al 31-32%, ma andando avanti così vincerebbe il Centrodestra” dice il sondaggista. Il giudizio in prospettiva è però severo “Se vince il Centrodestra con il 52-53% di deputati e senatori il M5S dove va? Si sotterra.”

