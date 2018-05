Virtual Lies – Fuori controllo: trama, cast e recensione del film in prima tv

Questa sera su Rete 4 va in onda il film Virtual Lies alle ore 21,15 circa. La pellicola risale al 2012 ed è trasmessa in prima tv sul canale Mediaset del digitale terrestre. Il film è visibile anche in streaming tramite internet. Ecco trama, cast e recensione.

Virtual Lies – Fuori controllo: trama

Will e Jamie Chapman sono sposati da quindici anni e hanno un figlio, Dylan, sul quale Will ha riversato tutte le sue attenzioni da quando è rimasto disoccupato. La coppia attraversa un periodo di forte crisi coniugale, e Jamie sente che il marito la sta allontanando. Una sera, la donna scopre che Will ha in realtà una relazione parallela con una ragazza conosciuta in chat. Jamie costringe quindi il marito a chiudere questa storia, ma la ragazza non si farà da parte così facilmente e per la famiglia Chapman sarà solo l’inizio di molti problemi…

Virtual Lies – Fuori controllo: cast e recensione

Virtual Lies è un film diretto dal regista George Erschbamer e vede come protagonisti l’attore Marc Menard, nei panni di Will, e Christina Cox, che interpreta Jamie. Si tratta di un thriller per la tv uscito per la prima volta in America nel 2012. La protagonista Christina Cox è attualmente tra i protagonisti di Shadowhunters: The Mortal Instruments, dove interpreta Elaine Lewis. E’ il classico tv movie americano, con nessuna particolare nota d’interesse. Ispirato ad una storia di cronaca americana, la pellicola gira intorno alle insidie che si possono nascondere in chat. Non a caso è sempre nel 2012 che la docu-serie, Catfish, diretta da Nev Schulman per Mtv, costruì il suo successo. Qui però si vede molto più sangue.

