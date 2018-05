Calciomercato 2018: Lautaro Martinez è già dell’Inter.

Il calciomercato 2018 dell’Inter si apre subito con l’acquisto di un attaccante. Lautaro Martinez, giocatore argentino del 1997, che arriva dal Racing di Avellaneda. Si tratta di un nuovo progetto per la società e per Spalletti. Dopo aver acciuffato la qualificazione in Champions League, l’Inter vuole formare una squadra competitiva sia in Europa che in Italia, per giocare su più fronti. Il primo acquisto è stato già messo in chiaro.

Lautaro Martinez: fiducia e ottimismo

Per l’attaccante argentino si tratta del “giorno più bello della sua vita”. Arrivato a Malpensa il 25 Maggio e accolto con molto entusiasmo, Martinez ha subito ultimato le visite mediche. Il suo contratto sarà pronto per i primissimi di Luglio, periodo in cui si apre il calciomercato. L’Inter è riuscita a battere la concorrenza di diversi club europei offrendo 25 milioni di euro e un contratto quinquennale. Per Lautaro Martinez è stata anche fissata la clausola rescissoria di 111 milioni di euro, 1 in più del capitano Mauro Icardi. Per il nuovo attaccante classe 97 è anche pronta la maglia numero 10. Sarà quindi un giocatore importante da cui ci si aspetta enorme contributo in vista del nuovo progetto.

Ti potrebbe interessare anche: Chris Froome vince il Giro d’Italia 2018, l’impresa sul Colle delle Finestre

Calciomercato 2018: per l’Inter già tre affari conclusi

Arrivato da qualche giorno Lautaro Martinez, l’Inter può aggiungere alla lista degli acquisti anche De Vrij e Asamoah, arrivati da 2 dirette concorrenti in campionato, Lazio e Juventus. A mercato non ancora iniziato, l’Inter ha già messo a segno 3 acquisti. La società ha promosso Spalletti e sta lavorando per rinforzare diversi settori, cercando anche di riscattare Cancelo e Rafinha, che si sono rivelati utilissimi per la causa Champions League. Idee chiare quindi per l’Inter, che non vuole più restare dietro le quinte.

SEGUI IL TERMOMETRO SPORTIVO ANCHE SU FACEBOOK, TWITTER E TELEGRAM

SEGUI TERMOMETRO POLITICO SU FACEBOOK E TWITTER

PER RIMANERE AGGIORNATO ISCRIVITI AL FORUM