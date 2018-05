Calciomercato 2018: Domenico Criscito ritorna a casa.

Dopo 7 anni in Russia, Domenico Criscito ritorna a casa. Il calciomercato 2018 del Genoa si apre così, con il ritorno di un giocatore molto apprezzato dalla squadra ligure. Per il tecnico Ballardini si tratta di un rinforzo importante. Il difensore 32enne è infatti molto duttile ed esperienza, capace di coprire diversi ruoli difensivi. L’ex difensore del Zenit ritornerà anche nella Nazionale, chiamato, per un posto da titolare, da Roberto Mancini.

Calciomercato 2018: Domenico Criscito al Genoa

Per Domenico Criscito si tratta di un ritorno, che lui stessa aveva già annunciato da diverse settimane. Il giocatore arriverà a costo zero, con un contratto a dir poco particolare, non tanto per quanto riguarda lo stipendio, bensì la durata. Infatti il contratto pronto per lui è di 8 anni, 5 anni come giocatore e 3 come dirigente della società. Quindi il Genoa sta dando completa fiducia al giocatore, che sognava di tornare in Italia e vestire, di nuovo, questa maglia. Lo stipendio andrà su 1-2 milioni. Risulta chiaro che, una volta conclusasi la sua esperienza da calciatore, come dirigente si dovranno modificare gli accordi economici sullo stipendio e le cifre che riceverà. Per adesso però, Criscito si sente a casa ed è pronto a rimettersi in gioco.

Domenico Criscito: ritorno in Nazionale

Per lui c’è un’altra soddisfazione, quella di poter rivestire la maglia della Nazionale Italiana. Roberto Mancini, nuovo allenatore degli azzurri, crede in lui e lo ha convocato per le prossime partite tra Luglio e Settembre. Per il terzino destro si tratta di una sfida, soprattutto personale, dove deve dimostrare di poter dare ancora tanto nonostante i 32 anni.

