Governo Cottarelli, ultime notizie: lista ministri, i nomi concordati col Colle

Carlo Cottarelli ha ricevuto il mandato per formare il Governo dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella dopo la rinuncia formale da parte del professor Giuseppe Conte. Svanita dunque la partenza del governo composto da M5S e Lega, dovrebbe essere l’ex commissario della spending review a guidare l’esecutivo il cui compito sarà dunque quello di accompagnare il Paese alle prossime elezioni. Lo stesso Cottarelli ne ha delineato l’arco temporale. Considerata l’impossibilità di ottenere la fiducia del Parlamento (anche Forza Italia ha detto che non voterà la fiducia, oltre a M5S-Lega-Fratelli d’Italia) l’impegno del nuovo governo ci accompagnerà sino a settembre-ottobre.

Governo Cottarelli, esperti e professori

Quali sono i nomi più ricorrenti nel toto-ministri? Ci sono 4-5 ipotesi che vengono citate da più fonti come abbastanza probabili tra i prossimi ministri. Tra questi ci sono il magistrato e riferimento massimo dell’Authority Anticorruzione Raffaele Cantone. Con lui entrerebbe a far parte della squadra di governo l’ex ministro Paola Severino. La docente universitaria, oggi Presidente della Luiss, è molto stimata sia dal prof. Cottarelli che negli ambienti del Colle. Ci sono altre donne di cui si parla con insistenza. Una di queste è Elisabetta Belloni, la prima donna a ricoprire il delicato ruolo di segretario generale della Farnesina, data a lungo come potenziale premier sino a qualche settimana fa. Con lei Lucrezia Reichlin, economista e docente di Economia alla London Business School, direttrice generale alla Ricerca alla BCE.

Governo Cottarelli, nomi di esperienza

Secondo molti anche la casella del Ministero dell’Interno sarebbe già certa. Sotto il nome del prefetto Francesco Paolo Tronca, già chiamato in varie situazioni di emergenza. Ovvero nella gestione dopo il terremoto di L’Aquila, la tragedia ferroviaria di Viareggio, l’alluvione a Genova, il disastro della nave Concordia. L’altro nome molto probabile è quello di Alessandro Pajno; esperto di diritto è stato consigliere giuridico dello stesso Mattarella al Viminale.

SEGUI TERMOMETRO POLITICO SU FACEBOOK E TWITTER

PER RIMANERE AGGIORNATO ISCRIVITI AL FORUM