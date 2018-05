Iliad Italia | Tariffe e offerte mobile | La presentazione in diretta | LIVE

10.48 Benedetto Levi sul palco sta spiegando tutti i costi poco consoni degli altri operatori.

Per scoprire la verità bisogna prima distinguere la bugia. @benedettolevi e i costi degli operatori telefonici. #Rivoluzioneiliad pic.twitter.com/dye1tfsO3r — Iliad (@IliadItalia) 29 maggio 2018

10.37 “La questione dei 28 giorni mi ha irritato molto dice una signora intervistata.”

10.30 Comincia la presentazione di Iliad Italia con un video che spiega i problemi riscontrati dagli utenti delle altre compagnie telefoniche. Anche le lamentele sui social sono tante.

10.27 Ci siamo tra tre minuti lo start dell’evento da Milano.

Oggi martedì 29 maggio 2018 è il giorno di Iliad Italia. Ovvero, il giorno ideale per scoprire le tariffe “shock” e le offerte mobile proposte da Iliad nel nostro Paese. L’operatore francese andrà a occupare la casella rimasta vuota dall’accorpamento 3-Wind. E saranno proprio gli altri operatori telefonici a guardare l’evento con interesse, cercando di capire come bloccare la pericolosa avanzata transalpina a suon di tariffe low cost e offerte su cui saranno in molti a lanciarsi.

Iliad Italia: presentazione in diretta live streaming

C’è grande attesa anche di conoscere la promozione di lancio dell’operatore, che sarà certamente molto ricca. Si parla già di prezzi bomba, compresi tra 3 e 5 euro, in cambio di un quantitativo importante di GB (si parla dell’offerta lancio, ma siamo curiosi di conoscere anche gli sviluppi). Tutto pronto per l’evento di presentazione, che si terrà a Milano e più precisamente presso il Superstudio di via Tortona, 27.

La presentazione dell’evento sarà trasmessa su diversi canali social e di comunicazione (Facebook, YouTube e Twitter, ma anche il sito della compagnia). Le promesse sono tante e succulente, ora però bisognerà lasciare spazio alla realtà. Le anticipazioni degli ultimi giorni non hanno fatto altro che accrescere l’attesa e la compagnia francese potrebbe spiazzare tutti già oggi. All’evento saranno presenti diversi manager francesi, tra cui il vicepresidente della divisione Sales & Marketing di Free Mobile Olivier Gravelle; nonché il fondatore della società, vale a dire Xavier Niel.

Iliad Italia: offerte estate, il periodo migliore

Iliad ha scelto il momento giusto per sbarcare nel nostro Paese. Assieme a Natale, è proprio l’estate il periodo più florido per le compagnie telefoniche. Sarà quindi molto interessante assistere alla guerra di tariffe e ribasso prezzi tra le principali compagnie telefoniche nei prossimi giorni.

