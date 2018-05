Premio Serao: chi ha vinto al Teatro San Carlo di Napoli

Al teatro San Carlo di Napoli si è svolta, la sera del 28 maggio, la serata in onore di Matilde Serao. Si tratta della seconda edizione del premio letterario dedicato alla giornalista, scrittrice, co-fondatrice del quotidiano “Il Mattino” e poi fondatrice de “Il Giorno”. La Serao è stata una tra le più prolifiche scrittrici italiane e la prima donna a fondare e dirigere un giornale nel nostro Paese. Nonostante fosse di origini greche, è a Napoli che l’autrice studia e conduce la sua carriera professionale. Alla città ha dedicato, nel 1884, il romanzo “Ventre di Napoli.”

La serata al San Carlo, voluta da Barbano, direttore de “Il Mattino”, ha visto l’esibizione di tre soprano di fama internazionale: Maria Grazia Schiavo, Carmen Giannattasio e Rosa Feola. Interpretano grandi opere “Cavalleria Rusticana”, “Tosca”, la “Boheme”, intervallate dai cenni autobiografici sulla vita di Matilde.

E’ un’autrice iraniana la vincitrice del premio Serao

E’ la voce di Carolina Rosi, figlia del famoso attore Francesco Rosi, a presentare la vincitrice del premio letterario. Si tratta della scrittrice Azar Nafisi, di origine iraniana ma americana adottiva. Il suo “Leggere Lolita a Theran” l’ha consolidata come autrice di fama mondiale, tradotta in 32 lingue. Azar Nafisi è apparsa emozionata sul palco di questo teatro “assolutamente miracoloso”, come lo definisce. Non mancano parole di stima per colei che dà il titolo al premio: “Matilde Serao è una donna molto moderna, ma anche tanto di più. È incredibile la sua passione per la conoscenza, la sua sete di verità. E la verità è sempre pericolosa. Non è un caso che abbia cominciato al giornalismo che è ricerca della verità. Per questo dopo cento anni ci ritroviamo qui a calentarla. La Serao sarà sempre attuale per le nostre figlie e la figlia delle nostre figlie.”

