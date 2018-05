Personale Ata 2018, III fascia: graduatorie provvisorie, le date per provincia.

Chiarimenti e nuove informazioni sulle graduatorie provvisorie per il personale Ata di III fascia valide per il triennio 2018/2021. Infatti, con la nota n. 23718 del 17 maggio 2018, il Miur ha riportato alcune segnalazioni relative a un non puntuale inserimento dei dati personali degli aspiranti all’inserimento, aggiornamento o conferma nelle graduatorie di III fascia del personale Ata da parte delle segreterie scolastiche. Queste ultime erano state avvisate con una comunicazione SIDI del 19 marzo a verificare l’inserimento; e in particolar modo il codice fiscale degli aspiranti. Nella nota si informava che sarebbero stati forniti ai referenti informatici di ciascun USR i file sulle situazioni da accertare. Di conseguenza, “dal 23 maggio sino al 13 giugno saranno rese disponibili alle segreterie scolastiche le funzioni di gestione dei dati”.

Personale Ata III fascia: il calendario pubblicato nella nota Miur

Quindi è stato pubblicato il calendario esplicativo relativo alle tempistiche complessive del procedimento. Sintetizzato nella tabella che segue.

Attività Date Apertura funzioni di gestione dati (sistema informativo). Dal 23 maggio al 13 giugno. Procedura di attribuzione automatica della scuola che ha valutato la domanda agli aspiranti che a conclusione delle attività di acquisizione/aggiornamento delle sedi non hanno ancora alcuna sede attribuita alla domanda (uffici provinciali). Dal 14 giugno. Prenotazione massiva delle graduatorie provvisorie per tutti gli uffici provinciali (sistema informativo). Dal 15 giugno. Esame reclami e rettifiche a seguito dei reclami accolti (scuola). Entro il 7 luglio. Convalida esame reclami Allegati D1 e D2 (scuola). Entro il 7 luglio. Prenotazione graduatorie definitive (uffici provinciali). Dal 9 luglio. Prenotazione massiva delle graduatorie definitive per gli UST che non hanno provveduto autonomamente (sistema informativo). Dal 20 luglio.

Personale Ata III fascia: le date per provincia

Come riporta Orizzonte Scuola sono state rese note da diverse province alcune informazioni utili a riguardo. Quindi, per la provincia di Bari si legge che l’Ufficio provvederà a prenotare le graduatorie provvisorie a partire dal 15 giugno 2018. Per quanto riguarda Padova, “si presume che le graduatorie provvisorie d’istituto III fascia saranno pubblicate nella seconda metà di giugno”. Inoltre, l’Ufficio di Roma procederà il 15 giugno alla prenotazione delle graduatorie provvisorie. Infine Treviso ha comunicato che la data presunta per la pubblicazione delle graduatorie provvisorie d’istituto del personale Ata III fascia sarà nella seconda metà di giugno.

SEGUI TERMOMETRO POLITICO SU FACEBOOK E TWITTER

PER RIMANERE AGGIORNATO ISCRIVITI AL FORUM